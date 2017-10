WTA: Simona Halep signe sa première victoire contre Maria Sharapova à Pékin

La Roumaine Simona Halep, deuxième joueuse mondiale, s'est imposée mercredi pour la première fois face à la Russe Maria Sharapova, ex-no.1 mondiale, qu'elle a aisément dominée 6-2, 6-2, au 3e tour du tournoi WTA de Pékin.

Retombée à la 104e place mondiale et bénéficiaire d'une invitation, Sharapova n'a toujours pas remporté le moindre tournoi depuis son retour à la compétition en avril après 15 mois de suspension pour dopage.

Après sept échecs dans leurs précédents matchs, Halep a enfin vaincu la Russe de 30 ans et lauréate de cinq tournois du Grand Chelem, en difficultés avec son service depuis le début du tournoi dans la capitale chinoise. Et le soutien du public pékinois s'est révélé insuffisant.

«S'entraîner dur n'est plus suffisant, peut-être que cela l'était -je ne sais il y a combien d'années- mais ce n'est plus un facteur», a répondu Sharapova à des questions sur un livre qu'elle a fait paraître récemment.

«Ce que je veux dire c'est qu'il y a quelques moments incroyables, des moments très hauts, et qu'il y a beaucoup de moments très bas", a-t-elle encore expliqué.

«Il y a des fois où je sors du court et je me dis que je ne souhaite pas cela à mes futurs enfants. Vous vous sentez tellement mal et déçue», a ajouté la joueuse russe.

«Vous travaillez tant, vous consacrez tellement de votre temps, vous avez tant de gens autour de vous et parfois cela ne fonctionne pas selon vos plans, alors vous commencez à vous poser des questions», a constaté Sharapova.