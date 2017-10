Une bonne vieille bataille de l'Alberta

Les Flames de Calgary et les Oilers d'Edmonton s'affronteront lors de cette première journée d'activités dans la LNH dans un traditionnel duel de la «bataille de l'Alberta», mercredi.

Le duel sera présenté à TVA Sports, dès 22h.

Le prodige des Oilers Connor McDavid amorcera ainsi sa troisième saison dans le circuit Bettman, lui qui a remporté le trophée Art-Ross la saison dernière en raison de sa récolte de 100 points, dont 30 buts.

De leur côté, les Flames compteront quelques nouveaux visages d'importance. Le défenseur Travis Hamonic, acquis des Islanders de New York, le gardien de but Mike Smith, acquis des Coyotes de l'Arizona, et l'attaquant Jaromir Jagr, qui vient tout juste d'accepter un pacte d'un an, en seront tous à une première campagne en avec les Flames.

Les deux équipes ont participé aux séries éliminatoires lors de la dernière saison. Les Flames ont été balayés dès le premier tour par les Ducks d'Anaheim. Ces derniers ont ensuite vaincu les Oilers en demi-finale de l'Association de l'Ouest, 4-3.