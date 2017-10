La rivalité entre les Oilers et les Flames est l’une des plus explosives de l’histoire de la LNH et elle a fait honneur à sa réputation, mercredi soir.

Zack Kassian, des Oilers et Tanner Glass, des Flames, en sont venus aux coups dès la première période.

Ce fut un dur combat qui a laissé ses traces sur le robuste attaquant des Oilers!

À voir dans la vidéo ci-dessus.