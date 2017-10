Sylvain Lefebvre prône la patience

À une époque où le club-école des Canadiens de Montréal se trouvait à St. John's ou Hamilton, les partisans du Tricolore suivaient du coin de l'oeil les résultats de l'équipe.

Or, les choses devraient changer cette année.

De par sa proximité au marché de Montréal, le Rocket de Laval aura sans doute davantage de pression.

«Oui, c'est quelque chose dont on a parlé, a avoué Sylvain Lefebvre, pilote de l'équipe. On espère que les partisans vont regarder le classement et suivre nos matchs. Pour nous, c'est une source de motivation. Il ne faut pas voir ça comme de la pression.»

En d'autres mots, l'entraîneur-chef du Rocket n'entend en rien sacrifier l'aspect développement au profit des résultats.

«Si on a à développer des joueurs plus rapidement, on va les mettre dans des situations de match qui vont les aider, a-t-il dit. Par exemple, dans une situation de mise en jeu en territoire défensif en troisième période, je pourrais être tenté d'envoyer un Daniel Audette dans la mêlée.»

Mais encore faudra-t-il que le grand club et les partisans se montrent indulgents.

«Un de nos proverbes c'est la patience, a-t-il conclu lorsque rencontré au terme d'un entraînement. Il faut travailler fort à tous les jours avec les jeunes, leur montrer des vidéos, passer du temps avec eux sur la patinoire.

«Il n'y a pas de recette miracle pour développer un jeune. Ça peut prendre des fois deux mois, trois mois, six mois, trois ans. Charles Hudon en est à sa quatrième année professionnelle et va bien présentement. Il y a des fois où la patience est la meilleure recette.»

N'empêche que si le Rocket espère vendre des billets, il devra faire beaucoup mieux que lors des cinq dernières saisons, alors qu'il n'avait participé aux éliminatoires qu'à une seule reprise.

Rappelons que le Rocket entame sa saison vendredi en recevant le club-école des Sénateurs.