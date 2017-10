Six espoirs de la LHJMQ qui pourraient bientôt faire le saut

La Ligue de hockey junior majeur du Québec n’a pas fait bonne figure lors des deux derniers repêchages. N’empêche, une poignée de ses joueurs cognent à la porte de la LNH. Une étape qu’a franchie mardi le défenseur Samuel Girard chez les Predators de Nashville.

Les cuvées 2016 et 2017 sont parmi les plus pauvres de l’histoire du circuit québécois, alors que 28 patineurs ont trouvé preneurs dans le grand cirque professionnel.

Les sept rondes de l’encan amateur laissent peu de place à l’erreur. Quand un doute subsiste, les organisations préfèrent sélectionner une valeur sûre. Toutefois, bon nombre de joueurs ont reçu l’opportunité de se démarquer dans les camps en recevant des cartons d’invitation.

En septembre, 53 joueurs de la LHJMQ se sont rapportés à 24 équipes du circuit Bettman. Du nombre, 23 avaient reçu une simple convocation.

«Ce n’est pas parce qu’un joueur a bien fait chez les juniors qu’il le fera aussi chez les pros, a rappelé un dépisteur de l’Association de l’Est. Il y a eu d’excellents joueurs qui n’ont jamais joué dans la LNH. Il y en a eu de très ordinaires dans le junior qui ont trouvé leur place dans la LNH. Et d’autres qui, comme Frédérick Gaudreau, des Predators, n’ont pas été repêchés et étaient destinés aux ligues mineures professionnelles. Nous voyons aujourd’hui où il est rendu... »

Un vent d’espoir souffle dans le dos de quelques-uns des joueurs repêchés qui évolueront encore aux quatre coins du Québec et des Maritimes cette saison. Le Journal a sondé plusieurs dépisteurs afin d’établir leurs chances de percer les alignements de la LNH au fil des prochaines campagnes. À l’unanimité, ils croient qu’ils seront peu nombreux. Les prochaines cohortes s’annoncent toutefois plus alléchantes.

Voici un aperçu des meilleurs espoirs qui devraient graduer dans la LNH dans un avenir rapproché, alors que Samuel Girard a déjoué les pronostics. Il a décroché un poste avec les Predators, finalistes de la Coupe Stanley, pour entamer la saison à Nashville.

Vitalii Abramov

Olympiques de Gatineau

Russie | Attaquant gaucher | 8 mai 1998 | 5 pi 9 po, 170 lb | Choix de 3e tour, 65e au total, des Blue Jackets de Columbus en 2016

Fiche saison 2016-2017

• 66 pj | 46 b | 58 a | 104 pts | +13 | 76 pun

Fiche en séries 2017

• 7 pj | 1 b | 6 a | 7 pts | +2 | 12 pun

De retour dans la LHJMQ après un bon camp à Columbus, le petit magicien russe est déçu. Bourré de talent et rapide sur patins, il n’a plus rien à prouver dans le circuit junior disent les dépisteurs qui ont vu ses tours de magie. Il a tout raflé à ses deux saisons. En 2016, il avait été nommé recrue de l’année, alors qu’en 2017 il a reçu les honneurs du joueur le plus utile en étant le champion marqueur en vertu de ses 104 points. Il lorgnait l’Europe avant de revenir chez les juniors. Fortement convoité, il ne restera pas à Gatineau bien longtemps.

Pierre-Olivier Joseph

Islanders de Charlottetown

Chambly | Défenseur gaucher | 1er juillet 1999 | 6 pi 2 po, 163 lb | Choix de 1er tour, 23e au total, des Coyotes de l’Arizona en 2017

Fiche saison 2016-2017

• 62 pj | 6 b | 33 a | 39 pts | +14 | 54 pun

Fiche en séries 2017

• 13 p | 1 b | 5 a | 6 pts | +3 | 12 pun

Il a toutes les chances de son côté, prétendent les dépisteurs qui l’ont vu à l’œuvre. Il représente la nouvelle génération de défenseurs mobiles qui se démarquent par leur intelligence et leur jeu avec la rondelle. En gagnant en force et en puissance, il devrait percer l’alignement des Coyotes d’ici à cinq ans, en passant au moins une année dans la LAH.

Maxime Comtois

Tigres de Victoriaville

Longueuil | Attaquant gaucher | 8 janvier 1999 | 6 pi 2 po, 212 lb | Choix de 2e tour, 50e au total, des Ducks d’Anaheim en 2017

Fiche saison 2016-2017

• 64 pj | 22 b | 29 a | 51 pts | -7 | 88 pun

Fiche en séries 2017

• 4 pj | 1 b | 0 a | 1 pt | -5 | 8 pun

S’il croit qu’il remplira le filet dans la LNH, les dépisteurs prédisent malheureusement l’inverse. Robuste, il propose des outils intéressants à un entraîneur. S’il veut atteindre ses objectifs, il aura à améliorer sa rapidité. Un facteur très important qui a attiédi tous les experts consultés. Il doit absolument disputer une grosse saison à Victoriaville et diversifier sa façon de marquer.

Drake Batherson

Screaming Eagles du Cap-Breton

Fort Wayne, Indiana, États-Unis | Attaquant droitier | 27 avril 1998 | 6 pi 2 po, 188 lb | Choix de 4e tour, 121e au total, des Sénateurs d’Ottawa en 2017

Fiche saison 2016-2017

• 61 pj | 22 b | 36 a | 58 pts | +16 | 70 pun

Fiche en séries 2017

• 11 pj | 7 b | 5 a | 12 pts | -6 | 14 pun

Le DG des Sénateurs a sorti un lapin de son chapeau. Doté de « mains en or » comme l’a dit un recruteur, il a montré une constante progression au Cap-Breton. Il se veut un beau projet pour les Sénateurs. Avec son flair offensif et son gabarit, il saura se rendre à Ottawa.

Zachary Lauzon

Huskies de Rouyn-Noranda

Val-d’Or | Défenseur gaucher | 10 octobre 1998 | 6 pi 1 po, 190 lb | Choix de 2e tour, 51e au total, des Penguins de Pittsburgh en 2017

Fiche saison 2016-2017

• 63 pj | 3 b | 18 a | 21 pts | +42 | 90 pun

Fiche en séries 2017

• 11 pj | 1 b | 1 a | 2 pts | +4 | 0 pun

Défenseur efficace avec une grande force de caractère. Il limite les erreurs, défend bien son territoire et exécute des jeux simples. Ce choix de second tour passera par la LAH et pourrait aboutir dans la LNH à 23 ou 24 ans comme 5e ou 6e défenseur, prédisent les dépisteurs. Ce sera à lui de les faire mentir en améliorant son jeu offensif.

Antoine Morand

Titan d’Acadie-Bathurst

Mercier | Attaquant gaucher | 18 février 1999 | 5 pi 11 po, 179 lb | Choix de 2e tour, 60e au total, des Ducks d’Anaheim en 2017

Fiche saison 2016-2017

• 67 pj | 28 b | 46 a | 74 pts | +21 | 52 pun

Fiche en séries 2017

• 11 pj | 2 b | 10 a | 12 pts | +/- 0 | 8 pun

Dans les rangs mineurs québécois, il avait fait la pluie et le beau temps en compagnie de Maxime Comtois. Les deux amigos pourraient être réunis à Anaheim. De petit gabarit, Morand est vif et intelligent sur la surface. Les avis sont mitigés. S’il suit les traces de Johnny Gaudreau à Calgary, il aura sa chance.