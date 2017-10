Sept ans de plus pour Nikolaj Ehlers avec les Jets

L'attaquant Nikolaj Ehlers a accepté une prolongation de contrat avec les Jets de Winnipeg, mercredi.

L'équipe a confirmé la nouvelle en matinée

#NHLJets agree to terms with forward @NikolajEhlers24 on a 7-year contract extension for $42 million.



READ >> https://t.co/1fHuXuwCyI pic.twitter.com/p63MMTvGs5