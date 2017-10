«Montréal va me manquer»

MCKINNEY, Texas – Dans un petit aréna du bled perdu de McKinney, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Dallas, les Stars s’entraînent devant public en prévision de leur début de saison, vendredi, face aux Golden Knights de Las Vegas.

Quelques dizaines d’amateurs seulement en profitent pour fuir l’humidité texane et épier sans tapage leur équipe sur la glace.

Bienvenue dans la nouvelle réalité d’Alexander Radulov, après un bref mais remarqué passage au cœur de la frénésie montréalaise.

Avec ses nouveaux coéquipiers, l’hyperactif Russe semble déployer la même énergie fougueuse qui a fait de lui un enfant adoptif chéri des partisans québécois, que ce soit lors de ses années juniors à Québec avec les Remparts ou lors de sa saucette de la saison dernière avec le Canadien.

Décision difficile

Lorsque les joueurs quittent la glace, ils sont attendus par cinq journalistes, dont l’auteur de ces lignes, et deux qui besognent pour le compte des Stars. Radulov n’a pas changé de continent, mais d’univers. Et loin de lui l’idée de s’en plaindre, même s’il admet volontiers que la fièvre montréalaise du hockey demeure inoubliable pour lui.

«Dallas est une ville différente et les gens sont différents aussi, surtout à propos de leur intérêt pour le hockey. Mais nous misons sur une bonne équipe avec plusieurs bons joueurs. Les partisans sont bons pour nous ici aussi.

Je pense que Montréal me manquera, c’est normal. Pour avoir joué partout, je peux dire sans me tromper que nulle part dans la ligue tu retrouves la même folie qu’à Montréal.

Même à Toronto, c’est intense, mais ce n’est pas pareil. Je suis heureux d’avoir pu jouer dans l’atmosphère spéciale de Montréal, mais c’est de ma carrière dont il s’agit, donc je devais faire ce qu’il y avait de mieux à faire pour moi», a confié l’attaquant au Journal.

Des versions contradictoires

Depuis qu’il a paraphé, le 3 juillet, une entente de cinq ans pour une valeur de 31,25 millions $ avec les Stars, quelques versions contradictoires ont circulé. Radulov avait affirmé que l’offre du Canadien était survenue trop tard, après celle des Stars.

Récemment, Marc Bergevin a répliqué qu’il avait présenté la même offre, avant Dallas.

Sans revenir sur cet épisode houleux, l’ailier qui a amassé 18 buts et 36 passes l’an dernier affirme aujourd’hui qu’il n’a aucune intention que la fin de ce mariage consommé trop rapidement tourne en divorce acrimonieux.

«Ce n’était pas une décision facile, je peux te l’assurer. Ce n’était vraiment pas facile...», a-t-il dit d’emblée en marquant une longue pause.

«Nous avons eu de longues discussions avec Marc (Bergevin), mais j’ai eu une meilleure offre et c’est ici que j’ai décidé de venir jouer. Je suis quand même reconnaissant vis-à-vis l’organisation à Montréal.

«C’est là-bas qu’on m’a donné la chance de revenir dans la LNH, je l’apprécie et je ne l’oublierai jamais. Il n’y a pas de rancœur entre nous... du moins de mon côté, c’est sûr. La vie dans le monde du hockey, c’est très court et tout peut arriver, donc ça ne sert à rien de s’en tenir rigueur. Ce sont des décisions d’affaires, donc tu laisses aller les choses et tu fais ce que tu dois faire», a-t-il enchaîné.

Un trio d’enfer ?

Au moment de la téléconférence estivale qui confirmait son départ vers le cœur du Texas, Radulov avait laissé entendre qu’il appréciait les morceaux en place dans l’alignement des Stars.

Aux côtés des prolifiques Tyler Seguin et Jamie Benn depuis le début du camp d’entraînement, l’énergique trentenaire refuse de voir trop loin et de proclamer avant même le premier sifflet que ce trio fera un malheur cette saison.

«Nous avons été ensemble pendant très peu de temps jusqu’ici, donc c’est difficile de prévoir à quel point la chimie sera bonne.

«L’entraînement, c’est une chose, mais quand les matchs débutent, c’est autre chose. Le mieux c’est de rester calme et de ne pas trop voir loin devant. Tout le monde se pose cette question, mais je n’ai pas la réponse», s’est-il limité à dire.

Une date encerclée

Les athlètes aiment habituellement répéter que les matchs contre leur ancienne équipe ne sont que des duels parmi tant d’autres, mais heureusement, Alexander Radulov manie moins bien les clichés que la rondelle!

Bien au fait que les Stars seront de passage à Montréal le 13 mars, il ne cache pas que le rendez-vous sera encore plus spécial que la visite du Tricolore à Dallas, le 21 novembre.

«C’est sûr que ce sera un moment très émotif pour moi parce que j’ai adoré jouer au Centre Bell et les gens de Montréal m’ont bien traité. C’est trop dommage qu’on ne fasse que passer lors d’une séquence de deux matchs en deux soirs», a-t-il souligné, en faisant allusion au fait que les Stars affronteront les Leafs le lendemain.

À l’aise avec Hitchcock

Le vétéran entraîneur-chef Ken Hitchcock, à 65 ans, effectue un retour à Dallas, où il a dirigé le club de 1995 à 2002. Sa réputation de gourou défensif ne fait pas craindre à Radulov que, sous sa férule, l’attaque soit étouffée.

«Si l’organisation l’a amené ici, c’est qu’elle estime que c’est ce dont elle a besoin. Nous savons tous qu’il faut mieux jouer défensivement pour remporter un championnat. Ce n’est pas un problème», a commenté l’attaquant.

Vive le soleil!

Radulov n’a pas hésité longtemps lorsqu’on lui a demandé si l’adaptation à sa nouvelle vie à Dallas se déroulait bien.

«Oh oui... Ce que je préfère ici ? La météo ! » a-t-il lancé sur-le-champ, tandis qu’un soleil de plomb et un mercure ressenti de 37 °C l’attendaient à sa sortie de l’aréna.

«Tout le monde ici a été bon pour moi, je n’ai rien à redire. On va y aller étape par étape et je pense que les choses se passeront bien», a-t-il pris soin d’ajouter.