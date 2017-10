Mauro Biello en «mode bilan»

La saison 2017 de l’Impact de Montréal n’est pas encore terminée et Mauro Biello est toujours l’entraîneur-chef de l’équipe. Toutefois, les rumeurs courent toujours voulant que Biello ne soit pas de retour à son poste en 2018.

Et Biello ressemblait plus à un homme prêt à passer à autre chose que celui qui reprendra les rênes du Bleu-Blanc-Noir lors de la prochaine campagne.

«J’ai toujours pris des décisions pour le club pour permettre au club d’être dans les meilleures conditions, a souligné Biello, mercredi, après l’entraînement de l’équipe au Centre Nutrilait. Ce groupe a atteint la finale de la Ligue des champions en 2015, la demi-finale d’association en 2015, la finale d’association en 2016. Maintenant, c’est un groupe, après trois saisons, qui ont de la difficulté à répéter certaines actions. Et ça n’arrive pas juste ici.

«J’ai vécu beaucoup (de choses) avec ce club. J’ai commencé lorsque le club n’était pas connu à Montréal. J’ai vécu des hauts et des bas, des bonnes émotions et des émotions difficiles. À la fin, ça fait partie d’une carrière. Cette année, ça ne s’est pas passé comme on le voulait, mais on a eu du succès lors des deux dernières années.»

Biello ne semble ainsi n’en avoir que pour la fin de la saison de son club.

«On ne peut pas contrôler les rumeurs et on se concentre sur notre travail. Il nous reste deux matchs et il faut finir cette saison de la bonne manière. Il reste encore une petite chance (de faire les séries éliminatoires).

«Ce n’est pas facile, mais au final ils (les joueurs) ont un travail à faire. Et j’ai un travail à faire. Et on est payé pour ça.

«Au final, je ne suis pas satisfait de nos performances et je suis déçu.

L’Impact accuse quatre points de retard sur les Red Bulls. Ces derniers doivent encore disputer trois matchs en saison régulière.

