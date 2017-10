Les Yankees ont refusé d’abandonner

Propulsés par leur victoire contre les Twins du Minnesota dans le match éliminatoire de la Ligue américaine, les Yankees de New York profitent d’un vent d’optimisme en vue de leur affrontement des séries de division face aux Indians de Cleveland.

«Nous étions tous impliqués dans le match, y compris nos partisans, et nous n’avons pas lâché, a confié Didi Gregorius dans une entrevue d’après-match publiée sur le site officiel du baseball majeur. Ça démontre à quel point nous formons une bonne équipe. C’est incroyable à quel point nous nous nourrissons les uns les autres. C’est une équipe qui n’abandonne jamais.»

Le joueur d’arrêt-court des Yankees a joué un rôle important dans la victoire des siens, mardi soir, face aux Twins. Après que les visiteurs eurent pris les devants 3-0 en début de première manche, Gregorius a répliqué aussitôt en claquant un circuit de trois points.

Aaron Judge a lui aussi rendu de fiers services aux siens en cognant une longue balle bonne pour deux points en quatrième manche.

«Il est tellement intimidant avec sa taille et sa force, a lancé l’entraîneur-chef des Twins Paul Molitor, à propos de Judge. La marge d’erreur est vraiment mince [contre lui].»

La relève s’impose

Si le partant Luis Severino a connu une dure sortie au monticule, accordant trois points et quatre coups sûrs en un tiers de manche, la relève a bien répondu à l’appel.

David Robertson, qui a signé la victoire, a été particulièrement efficace en accordant seulement trois coups sûrs et un but sur balles en trois manches et un tiers. Il a également réussi cinq retraits au bâton.

«Je voulais juste faire tout ce que je pouvais pour aider l’équipe, a indiqué Robertson au site MLB.com. Je sentais que tout le monde était bien présent et que personne ne voulait que la saison se finisse ce soir [mardi soir].»

Tommy Kahnle et Aroldis Chapman, qui lui ont succédé au monticule, ont ensuite fermé la porte aux frappeurs des Twins.

Le prochain défi des Yankees en est un de taille puisqu’ils affronteront les Indians, qui ont conservé la meilleure fiche de la Ligue américaine en saison régulière. La série de division entre les deux formations commencera jeudi.