Le monde idéal de Carey Price

Publié aujourd'hui à 14h44

Mis à jouraujourd'hui à 14h48

Une soixantaine de matchs. C’est ce que Carey Price devrait idéalement avoir comme charge de travail pour la saison 2017-2018.

Laisser une vingtaine de rencontres au second gardien de l’équipe fait en sorte que le gardien no 1 peut arriver en séries éliminatoires frais et dispo, tant physiquement que mentalement.

L’exemple de Matt Murray, des Penguins de Pittsburgh, est le meilleur que l’on puisse trouver. Il a remporté les deux dernières coupes Stanley alors qu’il n’avait que 13 et 49 matchs au compteur, respectivement, en saison régulière.

Cela dit, il pourrait y avoir un ajustement au cours de la saison si les Canadiens se retrouvent dans une situation critique en vue des séries éliminatoires.

C’est là que le rôle d’Al Montoya devient très important. Chaque point que le gardien no 2 va chercher est un point qui rapproche l’équipe des séries. S’il fait le travail et qu’il gagne souvent, les plans des Canadiens pour Price seront respectés en vue des séries.

Dans le cas contraire, Price jouera davantage et nous pourrions même voir à l’œuvre Charlie Lindgren. Pour le moment, Montoya mérite le poste de second en raison de ce qu’il a accompli par le passé, mais Lindgren a connu un meilleur camp d’entraînement que lui. Le jeune gardien s’approche de plus en plus de Montréal et le changement de garde pourrait survenir plus rapidement que prévu si Montoya ne fait pas le travail.

Une période d’adaptation

Pour en revenir à Price, j’ai hâte de voir comment se dérouleront les premiers matchs de la saison avec ses nouveaux défenseurs. Victor Mete, Karl Alzner, Mark Streit, Joe Morrow... ça fait beaucoup de changements devant lui.

Il y a toujours une petite période d’adaptation lorsqu’il y a plusieurs nouveaux au sein d’une formation, mais l’expérience de Price fera la différence. Il communique beaucoup avec ses défenseurs et il aime bien jouer la rondelle. Je ne suis pas inquiet pour la suite des choses.

Un autre trophée Vézina?

Plusieurs sites web et magazines prédisent le trophée Vézina haut la main à Price en vue de la prochaine campagne.

Oui, Price est le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey. Ça, ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Cela dit, pour remporter le trophée Vézina, il faut que tous les astres soient alignés.

L’équipe devant le gardien y est pour beaucoup. Price sera assurément dans les discussions, mais il ne part pas favori à mon avis. Ce sera une belle course à suivre tout au long de la saison.