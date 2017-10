«Jure-lé» : des partisans impitoyables

Une campagne de FOX Sports visant à promouvoir la nouvelle saison de la NBA dans différentes villes américaines a mal tourné, à New York.

Les partisans des différentes équipes étaient invités à livrer leurs impressions à propos du club local en vue de la prochaine saison. Le tout allait ensuite être reproduit dans certains lieux publics.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les partisans des Knicks, peu optimistes, n’y sont pas allés de main morte!

On the shuttle that runs between grand central and Times Square lmao pic.twitter.com/iWMrHJijU7