Fichaud immortel à Chicoutimi

Éric Fichaud deviendra le huitième immortel chez les Saguenéens de Chicoutimi.

Les Sags retireront son #35 le 20 janvier 2018, avant le match qui opposera les Bleus aux Olympiques de Gatineau.

Lorsqu'on pense au passage d'Éric Fichaud dans la LHJMQ, on revient inévitablement à la Coupe du Président de 1994.

Les Sags remportaient alors les grands honneurs des séries du circuit Courteau pour la deuxième fois en quatre ans.

Près de 25 ans plus tard, le parcours des Saguenéens de 1994 est encore «historique». Le mot n'est pas trop fort!

Pourquoi?

Chicoutimi avait mis la main sur la coupe du Président après 27 matchs de séries éliminatoires. Cette marque n'a jamais été battue!

Les Sags avaient battu Granby en sept parties au premier tour des séries, avant de jouer sept matchs dans le tournoi à la ronde du deuxième tour et d'éliminer les Olympiques de Hull en sept matchs en demi-finale.

En grande finale contre le Titan de Laval, les Saguenéens avaient comblé un déficit de 0-2 dans la série et remporté les grands honneurs en six matchs. Ils ont longtemps été les seuls à avoir réalisé pareil retour en finale : Rimouski a répété cette performance spectaculaire contre Québec en 2015.

Revenons à 1994 : ce qu'il y a aussi de remarquable dans ce parcours victorieux, c'est que sept des 27 matchs des Sags avaient été tranchés en prolongation.

Fichaud et les Saguenéens ont gagné quatre matchs de suite dont trois en prolongation en grande finale (les matchs 3, 4 et 5). Les matchs étaient sur la ligne et les Chicoutimiens ont trouvé une façon de gagner.

Le #35 des Sags était devant le filet des Bleus pour 26 de ces 27 matchs. Son entraîneur l'avait reposé pour le premier match de la finale, perdu 6-2. Ses 1564 minutes et 13 secondes d'utilisation dans les séries de 1994 constituent toujours un record dans la LHJMQ.

Parlons d'Éric maintenant!

Son rôle dans la conquête des Sags est central.

Fichaud a mis la main sur le trophée Guy-Lafleur, remis au joueur le plus utile des séries cette année-là. Les Maple Leafs de Toronto en ont fait le 16e choix au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey quelques jours plus tard.

Lorsqu'on pose la question à ses coéquipiers de l'époque, ils sont unanimes : Éric Fichaud était un gardien «non conventionnel» par sa personnalité.

«Le Fitch est assurément le gars le plus drôle avec qui j'ai joué dans ma carrière», de dire Christian Caron, coéquipier et co-pensionnaire de Fichaud à Chicoutimi.

«Il était excellent pour détendre l'atmosphère. Il était apprécié de tout le monde, drôle, authentique... Il n'était pas ce qu'on a comme image d'un gardien de but : réservé, discret, dans sa bulle...»

Caron, maintenant entraîneur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, se souvient des veilles de matchs importants avec les Saguenéens. «On regardait des shows de Daniel Lemire moi et lui, on riait! Ça lui permettait de se détendre. Il avait énormément d'énergie», se rappelle-t-il.

L'actuel entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, l'associe au championnat de 1994, la dernière coupe du Président remportée par les Bleuets.

«Ç'a été le meilleur joueur de notre équipe», tranche Yanick Jean. «Quand tu joues 27 matchs en séries éliminatoires et que tu réussis à gagner, t'es amoché. Il a fait la différence.»

Le pilote des Saguenéens utilise les mêmes qualificatifs pour le décrire : drôle et attachant.

C'est exactement ce qu'est Éric Fichaud, maintenant notre collègue à TVA Sports.

Son #35 rejoindra le 29 de Félix Potvin dans les hauteurs du Centre Georges-Vézina. Il sera le deuxième gardien de l'histoire de l'équipe à être honoré.

Le match sera d'ailleurs présenté sur nos ondes.

C'est un honneur bien mérité!