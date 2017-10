Cédric Lussier-Roy a hâte à samedi

Sur la touche au cours des deux dernières parties, Cédric Lussier-Roy piaffe d’impatience de revenir au jeu. Le secondeur extérieur du Rouge et Or de l’Université Laval reprendra sa place dans l’alignement, samedi, à l’occasion de la visite à Sherbrooke pour se frotter au Vert & Or.

Ce match sera présenté à TVA Sports dès 14h.

«Les saisons sont courtes et c’est frustrant de rater des parties, mais je suis déjà passé par pire, a philosophé Lussier-Roy qui a souffert d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou à son premier match universitaire, en 2015. Cette expérience me permet de garder le moral. Parce que je suis déjà passé par là, je sais comment m’y prendre.»

«C’est le fun de pratiquer, mais j’ai hâte de jouer, poursuit le produit des Cougars du collège Champlain-Lennoxville. C’est la cerise sur le sundae. On n’a pas voulu prendre de risques la semaine dernière contre McGill. Je suis comme un neuf.»

Devant la famille

Son retour tombe à point pour Lussier-Roy puisqu’il aura l’occasion de se produire devant sa famille et ses parents, lui qui est natif de la reine des Cantons de l’Est. «C’est toujours spécial de jouer à Sherbrooke devant ma famille proche et mes amis, a-t-il indiqué. On devra offrir notre meilleur effort parce que nous allons affronter une équipe fière.»

Lussier-Roy sera secondé par Daniel Tshiamala, qui obtiendra un autre départ compte tenu de l’absence de Marc-Antoine Varin. L’ancien des X Men de St.Francis Xavier croit que les secondeurs du Rouge et Or auront un grand rôle à jouer compte tenu du style de jeu de l’offensive des Renards.

«Ça va être un match occupé pour nous parce que l’offensive de Sherbrooke est basée sur la course, a expliqué Tshiamala. Ils ont plusieurs variations de courses et misent sur une bonne ligne offensive. Ils peuvent courir en puissance et étirer le terrain. Ça va nous garder occupés.

«Gabriel Polan nous avait bien eus sur quelques bonnes courses lors du premier match à Québec et il faudra l’avoir à l’œil.»

Travail partagé

Blessé, Polan est revenu au jeu dans la victoire face aux Stingers de Concordia, samedi dernier. Il a porté le ballon 14 fois pour 35 verges.

Samuel Gareau et William Tremblay-Harnois ont bien joué avec des gains respectifs de 59 et 62 verges. L’attaque terrestre de Sherbrooke a récolté 162 verges.

«Selon les situations, on a partagé le travail entre les trois, a indiqué l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte. Notre identité n’est pas nécessairement au sol. On prend ce que l’adversaire nous donne.»