Alex Pietrangelo fait la différence face aux Penguins

Le défenseur Alex Pietrangelo a marqué deux buts dont celui de la victoire en prolongation, mercredi soir, à Pittsburgh, où les Blues de St. Louis se sont imposés 5-4 face aux Penguins.

Brayden Schenn, Colton Parayko et Paul Stastny ont été les autres marqueurs pour les Blues.

Alors qu’ils étaient menés 4-2 en fin de match, les Penguins ont compté deux fois en moins d’une minute pour créer l’égalité et forcer la tenue de la période de prolongation.

Ce sont Sidney Crosby et Conor Sheary qui ont touché la cible pour les favoris de la foule au troisième engagement. Justin Schultz et Olli Maatta ont également marqué pour les Penguins plus tôt dans le match.

Le gardien des Blues Jake Allen a cédé quatre fois sur 33 lancers. De son côté, Matt Murray a bloqué 29 des 34 tirs auxquels il a fait face.