Dimanche 1er octobre 2017.

Dernier jour du calendrier préparatoire de la LNH. Le dernier match au programme : Sharks-Golden Knights à Las Vegas. Profitant de mes derniers jours de congé, je complète un voyage d'agrément de deux matchs en deux jours, suivi de ce qui serait une reprise de lune de miel avec mon épouse, Annie, au même hôtel où nous résidions lors de notre voyage de noces, il y a neuf ans.

Après avoir discuté de la saison à venir dans le vestiaire avec Marc-André Fleury et David Perron, nous sommes allés souper sur la fameuse Strip, non loin de notre hôtel.

Sur le chemin du retour, tout comme les gens qui nous entouraient, nous cherchions à voir où se situaient les feux d'artifice que nous entendions. J'ai regardé ma montre. 22 h 08. Heure bizarre pour un spectacle pyrotechnique, mais bon, nous sommes à Vegas...

C'est à notre arrivée à l'hôtel quelques minutes plus tard que nous avons réalisé ce qui s'était produit. Les chaînes locales entraient les unes après les autres en émission spéciale, avec toutes les informations fragmentaires qu'elles pouvaient obtenir.

Réveillés depuis 4h du matin en raison de notre vol Los Angeles-Las Vegas aux aurores, le sommeil l'a emporté sur notre désir de regarder la télé, peu après 23h, pour être réveillés quelques minutes plus tard par le système d'alarme de l'hôtel qui annonçait l'évacuation du rez-de-chaussée, où se trouvait le casino, et le confinement de ceux qui étaient déjà dans leurs chambres.

Après avoir cogné des clous, je me suis réveillé en sursaut à 2h40 du matin. Mon téléphone regorgeait d'appels et de messages. On voulait me parler. J'ai joint la salle des nouvelles de LCN pour une première intervention en direct de ma chambre...

L'exemple d'Al Michaels

En 1989, après à peine trois minutes de diffusion, la retransmission du 2e match de la Série mondiale a été interrompue en raison d'un tremblement de terre à San Francisco. Dans les heures qui ont suivi, Al Michaels avait fait un travail remarquable en rapportant la nouvelle de l'intérieur du camion de production du match. J'ai toujours gardé ce moment en mémoire, en me demandant si j'allais avoir un jour à vivre un événement semblable.

Lorsque je décris du hockey, je vous rapporte les actions qui se déroulent sur la glace. Être reporter représente un peu le même travail. Raconter ce que l'on voit. Mais après 48 heures à occuper ce poste de reporter honoris causa, je voue une immense admiration pour tous les collègues qui font ce travail jour après jour. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe de TVA Nouvelles d'avoir accueilli une verte recrue au sein de leur groupe dans ces circonstances exceptionnelles.

Mercredi, 63 heures exactement après que les premiers coups de feu aient été entendus, je prendrai l'avion pour retourner à la maison retrouver ma famille. Et lorsque les roues quitteront le sol, j'emporterai avec moi le souvenir de tous ceux et celles qui n'auront plus jamais ce bonheur.