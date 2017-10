Yanni Gourde amorcera la saison à Tampa Bay

Le Lightning de Tampa Bay a annoncé mardi sur son compte Twitter que l’attaquant québécois Yanni Gourde amorcera la saison avec l’équipe.

Gourde avait terminé la dernière campagne avec la formation, récoltant six buts et huit points en 20 rencontres. Le joueur de centre a également participé à 56 parties avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine de hockey (AHL), amassant 22 buts et 26 mentions d’aide pour un total de 48 points.

L’ancien joueur des Tigres de Victoriaville a paraphé cet été un contrat de deux ans à un volet avec la formation floridienne. Il touchera la somme de deux millions $ au courant de l’entente.

Gourde n’avait jamais été repêchée par une équipe de la Ligue nationale.