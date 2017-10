Une nouvelle pieuvre à Detroit

Publié hier à 23h52

Mis à jouraujourd'hui à 00h02

Que vous connaissiez, ou pas, l’origine de cette drôle de coutume, vous avez aperçu un jour ou l’autre des gens lancer des pieuvres ou autres céphalopodes sur la patinoire du Joe Louis Arena où évoluent les Red Wings de Detroit dans la Ligue nationale de hockey.

Sachez que cette coutume, dont l’origine remonte à 1952, a toujours cours malgré les efforts d’un organisme de défense des animaux et qu’elle se transportera dans le tout nouvel amphithéâtre des Red Wings, le Little Ceasars Arena.

Non, le déménagement de l’équipe ne marquera pas la fin de cette pratique douteuse, sauf à une exception près. Dans quelques jours, les vrais poulpes côtoieront leurs cousins en caoutchouc comme celui-ci. Des cousins plus amusants, récupérables et, surtout, de meilleure compagnie pour les humains et... leurs enfants.

Voici la nouvelle pieuvre que vous verrez sur la patinoire du Little Ceasars Arena, le 5 octobre, quand commencera la nouvelle saison des Wings. Ce jouet sera une gracieuseté de l’association PETA, un acronyme qui vaut pour People for the Ethical Treatment of the Animals (ou Pour une éthique dans le traitement des animaux, en français), un organisme qui fait son chemin pour cette cause depuis bientôt 40 ans.

Crédit photo : Paul Rivard / TVA Sports

Ces sympathiques petites pieuvres rouges en caoutchouc, PETA en apportera de pleines boîtes et les distribuera à tout le monde, le 5 octobre. Symboliquement, on veut que les amateurs cessent à tout jamais de lancer les dépouilles de pieuvres sur la glace. Comme PETA le rappelle, les pieuvres sont des animaux sensibles, intelligents, qui communiquent ensemble et qui tissent des liens amoureux.

Déjà, en avril dernier, la présidente de PETA, Ingrid E. Newkirk avait enjoint la direction de l’équipe à mettre fin à cette coutume barbare et à expulser, voire mettre à l’amende, tous les contrevenants.

Vous devinez que cette requête n’a pas été entendue.

Qu’à cela ne tienne, au-delà de la démarche où la bonté côtoie le marketing, il est difficile de ne pas être du côté de PETA lorsqu’on revoit en boucle ces pieuvres s’accumuler sur la patinoire au fil des documents disponibles sur YouTube.

D’ailleurs, c’est là que j’y ai trouvé un reportage résumant, en images, cette pratique qui est passée de l’antique Olympia de Detroit au Joe Louis Arena, au fil des décennies.

Vous trouverez encore plus de détails sur cette page Wikipedia, si la curiosité vous tenaille encore un peu plus.

Poissons, requins, rats, steaks...

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que le «lancer de la pieuvre» a malheureusement fait des petits au fil des décennies. Et, comme chaque fois qu’on lance de la nourriture ou autres projectiles du genre, l’idée n’est pas toujours heureuse... mais elle est contagieuse.

En 1995, un partisan des Devils du New Jersey a lancé un poisson sur la patinoire.

En 2002, ce sont ces gigantesques et hideux poissons-chats du Tennessee qui ont été lancés par des partisans des Predators à Nashville.

Crédit photo : AFP

En 2006, lors du début de la série éliminatoire entre les Red Wings et les Oilers, un animateur de radio d’Edmonton avait enjoint les amateurs à lancer du bœuf de l’Ouest sur la glace. Les partisans des Oilers ont répondu en lançant des steaks, tant à domicile que dans les amphithéâtres de l’adversaire, ce qui a entraîné quelques arrestations dans les autres villes.

Et il y a eu un requin-léopard, un serpent, un canard mort, un rat et j’en passe.

De quoi donner des cauchemars, pendant des années, à nos amis de PETA.