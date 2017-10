Tyrone Pierre perd son poste de partant

Parmi les plus beaux espoirs du prochain repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF) en raison notamment de qualités athlétiques supérieures à la moyenne, Tyrone Pierre a perdu son poste de partant lors du dernier match contre McGill et il devra fort possiblement se contenter d’un rôle de réserviste, samedi, à Sherbrooke face au Vert & Or.

Partant depuis sa deuxième saison, l’ailier espacé du Rouge et Or de l’Université Laval a cédé son poste à Benoît Gagnon-Brousseau, dimanche, face aux Redmen.

Compétition

«Tyrone a probablement plus à offrir à la LCF que d’autres de nos receveurs, mais je ne prends pas des décisions en fonction des pros, a mentionné le coordonnateur offensif Justin Éthier, mais en fonction de notre équipe. Il y a beaucoup de compétition chez nos receveurs qui se retrouvent dans une situation corsée et on ne prend pas nos décisions uniquement en fonction du potentiel. Tyrone a un grand potentiel et la saison n’est pas terminée.»

«En arrivant à Laval, Tyrone avait très peu de football dans le corps et il avait été très peu encadré, de poursuivre Éthier. Son potentiel était à développer et il progresse. Contre McGill, il a réussi un attrapé sur un jeu qu’on travaille depuis des semaines et il a corrigé son erreur.»

Éthier a peu de choses à reprocher au septième plus bel espoir en prévision du repêchage de la LCF, mais il voulait miser sur Gagnon-Brousseau plus souvent. «Ce n’est pas tant Tyrone qui commet des erreurs que Benoît qui fait bien, a expliqué Éthier. Benoît peut nous aider à tous les jeux et c’était frustrant de l’utiliser seulement dans une formation à cinq receveurs. À l’intérieur, Étienne [Moisan] et Jonathan [Breton-Robert] sont bien en place, ce qui explique que Benoît devait évoluer comme cinquième receveur.»

Maturité

Éthier louange l’attitude de l’ailier espacé de quatrième année. «Son éthique de travail et son attitude sont grandement améliorées. Son effort est constant et on ne peut pas dire ça de tout le monde. Ce n’est pas le même gars cette année. C’est de cette façon qu’il connaîtra du succès à l’autre niveau.

«Quand je lui ai annoncé le changement la semaine dernière, il était extrêmement déçu, mais il a travaillé d’arrache-pied le soir même, d’ajouter Éthier. Je ne suis pas certain qu’il aurait eu la même réaction à sa première ou deuxième année. Il a gagné en maturité. Les joueurs ne sont pas obligés d’être d’accord avec nos décisions, mais ils doivent les accepter, se retrousser les manches et travailler. Dans le cas contraire, ce n’est pas bon pour eux.»