RSEQ: première victoire, attention médiatique et parité

Publié aujourd'hui à 11h02

Mis à jouraujourd'hui à 11h15

Le Vert & Or vient de jouer son meilleur match de la saison, et de loin. Le tout pour offrir à son entraîneur-chef, Mathieu Lecompte, une première victoire. Je suis content pour lui.

En lui jasant en préparation du match de samedi dernier, j’ai senti qu’il n’avait jamais baissé les bras.

Il est arrivé avec un plan ambitieux en début de saison et l’a partagé de façon ambitieuse avec n’importe qui voulait bien l’entendre. La suite des choses a été moins concluante, son équipe perdant les quatre premiers matchs de son règne.

La raison pour laquelle j’étais heureux de le voir asperger de Gatorade samedi est que j’ai constaté que même s’il est arrivé en défonçant les portes, son plan était réellement de rebâtir la maison à long terme, en prenant son temps.

C’est un excellent vendeur et sa passion pour le programme est contagieuse. Il n’est peut-être pas parfait, mais je ne crois pas que ce soit de la frime. Il fait les choses à sa manière, en dérange certains, mais il a son propre plan et n’y déroge pas.

Jamais dans cette conversation de vendredi passé, je n’ai senti de la panique.

Il était fier de son équipe, fier de la progression et surtout fier de l’ambiance qui régnait toujours dans son vestiaire après un début de saison laborieux au classement.

Sherbrooke avait besoin d’un gars comme ça pour reprendre vigueur... et la ligue a besoin de Sherbrooke en santé.

Gérer les médias

À l’inverse, Concordia a probablement joué son pire match. Son général n’y était pas certes, mais c’est le manque d’énergie et de passion qui m’a marqué. Ces deux éléments avaient été la marque de commerce du programme lors de la première moitié de saison.

C’est comme si tous les évènements de la semaine précédente avaient drainé cette combustion. Comme si on avait dépensé tellement d’efforts à réfléchir et débattre qu’il n’en restait presque plus pour la rencontre.

Ironiquement, le lendemain, Laval disputait un de ses meilleurs matchs de la saison face à McGill. On l’a souvent dit, mais mieux vaut ne pas réveiller la bête qui dort à Québec. Surveillez les prochaines semaines du Rouge et Or...

Parité... collégiale

Ce mot est probablement le plus galvaudé du secteur universitaire depuis 10 ans. C’est la quête ultime.

Il ne suffit que de regarder un niveau plus bas pour en avoir un exemple concret. Depuis la refonte du système collégial, la première division est presque toujours parfaitement relevée et équilibrée.

Encore une fois cette année, le classement est serré, les matchs, enlevants, et l’issu de ceux-ci, imprévisible.

Le dernier weekend n’a pas fait exception. Il s’est marqué 56 points ou plus dans les cinq matchs disputés (c’est énorme) et quatre de ces cinq rencontres se sont terminées par une marge de 2 possessions ou moins (dans l’autre, les champions en titre du Bol d’Or ont perdu par 26 points).

En ce moment, sept des 10 équipes sont à deux matchs de la tête et dans les six dernières saisons, cinq équipes différentes ont soulevé le trophée. En 2017, deux des trois équipes occupant la tête (Grasset et Lévis-Lauzon) n’ont jamais remporté un Bol d’Or en première division.

Une belle recette de football!