Oscar Rivas, 10e au monde

La ceinture NABF des poids lourds est sans aucun doute, une des plus influentes dans le monde de la boxe. Cette ceinture, qui a déjà appartenu à d'illustres boxeurs comme Muhammad Ali, George Foreman, Ken Norton, Wladimir Klitschko et j’en passe, a permis à notre poids lourds québécois d'origine colombienne Oscar Rivas (21-0-0,16 K.-O.) de percer, ce prestigieux top 10 mondial pour la première fois de sa carrière.

Cette position le qualifie automatiquement comme aspirant à la précieuse ceinture du WBC, détenue actuellement par l’Américain Deontay Wilder (38-0-0, 37 K.-O.). Ce dernier l’avait subtilisé au Québécois Bermane Stiverne (25-2-1, 21 K.-O.), par décision unanime en 2015. Rivas, qui revient d’une sérieuse blessure à une épaule, n’a laissé aucune chance aux décideurs de l’ignorer, en passant le K.-O. au premier round à un ancien aspirant mondial Carl Davis Drumond dans le ring du Casino de Montréal, la semaine passée. De toute façon, la télévision américaine a bien hâte de lui faire de la place puisqu’il a déjà fait deux apparitions remarquées sur le réseau Showtime en 2015, passant le K.-O. aux Américains Jason Pettaway (1er round) et Joey Abell (2e round). Ce fut court, mais tranchant.

J’étais avec l’équipe de Marc Ramsay dans l’État de Washington quand le producteur TV était entré en coup de vent après la spectaculaire victoire d’Oscar sur Pettaway, voulant tout savoir de lui. Ils seront assurément très contents de le revoir dans des combats significatifs.

Rivas a oeuvré dans l’ombre de son compatriote et coéquipier des Jeux olympiques de Pékin en 2008, Eleider Alvarez (23-0-0,11 K.-O.), depuis son arrivée au pays. «Storm» Alvarez est l’aspirant obligatoire des mi-lourds à la ceinture du seul Québécois actuellement champion du monde Adonis «Superman» Stevenson (29-1-0, 24 K.-O.). «Kaboum» Rivas voit enfin la lumière au bout du tunnel et, pour une fois, ce n’est pas le train qui s’en vient, à notre plus grand bonheur. La boxe professionnelle québécoise est en santé.

Chapeau encore une fois à son gérant Stéphane Lépine et son entraîneur Marc Ramsay ainsi qu'à toute son équipe qui n’ont jamais cessé de croire en lui. Pour Oscar, la persévérance s’annonce payante.