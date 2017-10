Milos Raonic dominant à sa rentrée à Tokyo

Milos Raonic a finalement renoué avec l’action, mardi, à l’Omnium de Tokyo.

Le Canadien a triomphé du Serbe Viktor Troicki en deux manches de 6-3 et 6-4 au premier tour.

Il s’agissait de son premier match depuis la Coupe Rogers de Montréal en août. Celui-ci n'a duré que 71 minutes.

Raonic, troisième tête de série de l’épreuve et 12e joueur mondial, a utilisé son arme favorite pour marteler son adversaire avec 16 as et ce malgré, un pourcentage de première balle en jeu de seulement 67%.

Troicki, 55e raquette mondiale, a terminé la rencontre avec 83% de ses premiers services en jeu, mais il a vu son service être brisé à deux reprises, ce qui aura suffi au joueur canadien pour mériter la victoire, une sixième en sept affrontements contre le Serbe.

Raonic est maintenant en attente du vainqueur du duel opposant le Français Benoit Paire et le Japonais Yuichi Sugita.