LPGA : Brooke M. Henderson grimpe au classement

La Canadienne Brooke M. Henderson a fait un bond de deux places au classement mondial de la LPGA en vertu de sa récente victoire lors de l’Omnium féminin de la Nouvelle-Zélande.

Henderson pointe maintenant au 10e échelon du classement, dominé par les Sud-Coréennes So Yeon Ryu et Sung Hyun Park, respectivement première et deuxième.

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc a pour sa part conservé son 247e rang, qu’elle détenait au terme du classement de la semaine précédente.

Alena Sharp a quant à elle perdu deux positions, flirtant avec une sortie hors du top 100. Elle se retrouve à la 98e place.

Le prochain tournoi de la LPGA sera le Championnat KEB Hana Bank, disputé à compter du 12 octobre à Incheon, en Corée du Sud.