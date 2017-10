L'heure d'assumer ses choix pour l'Impact

Publié aujourd'hui à 09h31

Le personnel d’entraîneurs de l’Impact n’attend plus que l’annonce.

Le banc du Bleu-Blanc-Noir connaîtra un autre groupe d’entraîneurs en 2018. Cette information circule depuis quelques semaines déjà et si vous en prenez conscience ce matin, vous pouvez imaginer que les joueurs et l’ensemble du club vivent dans ce tumulte depuis un moment déjà.

Difficile donc de croire en ses chances, de «garder» l’espoir, même au Colorado, quand on sait comment la saison se finira.

**

Il y a deux ans, l’équipe pro a décidé de piller son Académie et de faire graduer cinq de ses éléments les plus importants (là-dessus, je ne compte même pas l’entraîneur des gardiens, Jack Stern, qui a été intégré un an plus tard).

À ce moment, les dirigeants du club ont forcé le directeur Philippe Eullaffroy à se plonger dans une série d’embauche à un moment où il avait bien d’autres chats à fouetter.

Trouver un nouveau noyau d’entraîneurs au Québec en si peu de temps et pendant la préparation de la saison du FC Montréal était une chose ardue. On pourrait même dire un cadeau empoisonné qui aurait pu déstabiliser plus d’une entreprise. Surtout que les Jason Di Tullio, Wilfried Nancy et autres Yannick Girard avaient été des éléments essentiels de la montée de ce centre de formation.

Grâce à leurs résultats et leurs méthodes, les jeunes du Bleu-Blanc-Noir étaient à ce moment en train de se créer une place de choix dans le système de développement de la MLS.

**

Que fait-on maintenant avec ces entraîneurs québécois qui sont encore parmi les meilleurs même s’ils n’ont pas été en mesure de bien négocier une saison - sur deux - en MLS? Leur redonne-t-on un poste dans le système de développement du club?

Parce que je vois mal comment ceux-ci pourront prendre la place des nouveaux formateurs dégotés et formés par Eullaffroy depuis.

La saison des jeunes est déjà commencée, il me semble que ce serait mal avisé et contraire aux règles de solidarités du club que de limoger ceux responsables des U-15, U-17 et U-19.

Vous n’en êtes pas convaincu? Voici leur fiche:

Impact U15 - 5-0-0

Impact U17 - 3-1-0

Impact U19 - 4-0-0

Plusieurs statistiques intéressantes:

Impact U15 – 15 buts marqués, 2 encaissés sur 5 matchs.

Impact U17 – 11 buts marqués, 5 encaissés en 4 matchs.

Impact U19 – 19 buts marqués, 3 encaissés en 4 matchs.

Bref, on fait quoi? Et je ne parle même pas ici de trouver un poste à Mauro Biello ou encore à Patrice Bernier.

On a supprimé un poste de vice-président et surtout une équipe réserve pour économiser des coûts. Multiplier les salaires serait, dans les circonstances, très mal avisé.

**

Tout porte donc à croire qu’Alessandro Nesta sera responsable de l’Impact la saison prochaine. Il ferait même revenir dans le giron de l’équipe le préparateur physique Paolo Pacione pourtant remercié il y a à peine deux ans.

À ce moment de l’histoire du club, il faut aussi avoir une réflexion. De quel type d’entraîneur l’Impact a-t-il besoin?

Quelqu’un avec de la prestance, du panache, un peu comme Tata Martino à Atlanta ou Patrick Vieira à New York? Celui-ci pourra-t-il aider au recrutement qui a connu plus d’un raté cette année?

A-t-on besoin d’un entraîneur qui aura une relation directe avec le public? Qui saura lui vendre un projet? Prendre la place que Biello avait embrassée dans les médias de la province?

Parce que, c’est à n’en point douter, Nesta fait partie du premier groupe.

Mes interlocuteurs à Miami, où l’Italien est en poste depuis deux saisons, me parlent d’un entraîneur qui n’a aucune difficulté à parler à ses joueurs en anglais, mais qui demeure réservé dans la langue de Shakespeare face à la presse.

Les journalistes de l’endroit semblent aussi parler d’une «culture de communication» très fermée où même les blessures des joueurs semblent érigées en secret d’État.

Est-ce que ce genre de gestion sied au marché québécois? Je n’ai pas la réponse.

Est-ce que l’ultime mesure de succès d’une équipe sportive est le nombre de victoires? Est-ce que la sympathie d’un public se comptabilise dans la même colonne que le différentiel de buts? Encore là, je n’en sais pas plus.