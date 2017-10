Le top 25 de la LNH: Anze Kopitar, #23

L’émission Dave Morissette en direct présente son top 25 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), d’après un sondage auprès de leurs pairs.

Anze Kopitar est reconnu comme l'un des joueurs de centre les plus complets de la Ligue, lui qui s'est vu décerner le trophée Selke en 2015-2016, en plus de figurer deux fois parmi les finalistes pour cet honneur. Le Slovène tentera de rebondir sous les ordres du nouvel entraîneur-chef John Stevens, après avoir récolté son plus bas total de points depuis la saison 2012-2013 écourtée par le lock-out.

Aussi, le capitaine de la formation californienne excelle au centre des mises au jeu, comme en témoigne son taux d'efficacité de 52,7% en 2016-2017.

Anze Kopitar en bref