La rancune de Nathan Beaulieu

Le défenseur des Sabres de Buffalo Nathan Beaulieu jouera contre ses anciens coéquipiers des Canadiens de Montréal pour la première fois depuis son échange, jeudi.

L'arrière de 24 ans a avoué mardi que c'est avec une certaine rancune qu'il affrontera son ancienne formation.

«J'éprouve définitivement de la rancune, a-t-il dit aux médias. J'ai été à Montréal pendant un certain temps et j'ai développé des relations avec des personnes là-bas.

«C'est la première fois que j'ai été échangé et que j'affronterai d'anciens coéquipiers donc il y aura beaucoup d'émotions, mais il n'y aura pas d'amis sur la glace et je devrai jouer mon match.»

Le choix de premier tour (17e au total) du Tricolore en 2011 a été transigé le 17 juin dernier en retour d'un choix de troisième tour.

Voyez les commentaires de Beaulieu en anglais dans la vidéo ci-dessous.

If you're a #Sabres fan you'll enjoy this interaction between Eichel & Beaulieu @WKBW pic.twitter.com/5q6xc41thl