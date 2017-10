Jonathan Marchessault se sent en sécurité à Las Vegas

Malgré les récents événements, Jonathan Marchessault se sent encore en sécurité à Las Vegas.

«Je me sens encore en sécurité ici. Dans le monde dans lequel on vit, de plus en plus de tragédies comme celle-là surviennent. C’est hors de notre contrôle.

«Quand tu habites dans une ville avec autant de touristes, c’est plus propice à arriver. Mais ce sont des choses qu’on ne contrôle pas. Vegas est une ville où la sécurité est omniprésente en raison de sa popularité. C’est donc encore plus surprenant de voir un événement comme celui-là se produire», a indiqué l’attaquant québécois des Golden Knights en entrevue à l’émission Dave Morissette en direct, mardi soir. Voyez celle-ci dans la vidéo ci-dessus.

C’est grâce à un message texte de son coéquipier Marc-André Fleury que Marchessault a appris qu’une fusillade avait éclaté au festival de musique country Route 91 Harvest.

Il se trouvait alors à Summerlin, en banlieue de Vegas.

«Après notre match, on a décidé d’aller à l’extérieur de la ville pour manger. D’autres gars sont allés manger au centre-ville et ils ont été enfermés dans le restaurant Zuma jusqu’à 3h du matin.

«C’était la panique au centre-ville. On n’en revenait pas. J’ai eu de la difficulté à dormir le soir.»

Après être allés remercier les premiers répondants mardi, Marchessault et les autres membres des Golden Knights visiteront des hôpitaux de la Ville du Vice, mercredi.