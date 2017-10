«Je peux déjà vous annoncer que Weber ne jouera plus en 2023!»

Les Blackhawks de Chicago ont été autorisés à placer le nom de Marian Hossa sur la liste des blessés à long terme, mardi, une décision de la LNH qui fait jaser.

Le moment de la retraite du Slovaque soulève des soupçons, car il restait quatre ans au contrat d’Hossa, au cours desquels il n’aurait reçu qu’un million $ par saison.

L’attaquant a affirmé qu’il accrochait ses patins en raison d’une maladie cutanée, mais selon ce qu’a entendu Renaud Lavoie, il avait ce même problème l’an dernier.

Chez les Canadiens, la structure du contrat de Shea Weber est semblable. Le colosse ne recevra qu’un million $ par année de 2023 à 2026.

«Je peux déjà vous annoncer tout de suite, six ans avant, que Shea Weber ne jouera plus en 2023!», a affirmé Renaud Lavoie, mettant en relief l’absurdité de la chose.

Qui plus est, si Weber prend sa retraite lors des quatre dernières années de son entente, cette dernière occupera un espace sur la masse salariale des Predators et non celle des Canadiens!

