«J’ai prouvé que je suis prêt pour la LNH» -Dubois

En entrevue à l’émission #LavoieDubé, mardi soir, Pierre-Luc Dubois a raconté comment il s’y est pris pour se tailler une place avec les Blue Jackets de Columbus.

Voyez cet entretien dans la vidéo ci-dessus.

«Je me suis préparé cet été pour arriver au camp en forme et me sentir le mieux possible. Je me sentais super bien. Tout a bien été, dès le premier jour du camp avec les tests médicaux, a indiqué l’attaquant québécois de 19 ans, qui a amassé cinq points en six matchs préparatoires.

«Plus le camp avançait, plus je me sentais confortable. Je leur ai prouvé que je suis prêt pour la Ligue nationale.»

Également invité à l’émission, son entraîneur-chef dans les rangs juniors, Joël Bouchard, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, a vanté son acharnement au travail et son professionnalisme.

Il n’est pas surpris de le voir faire le saut dans la grande ligue.

«Je suis extrêmement content pour lui. Il récolte ce qu’il a semé. Je ne suis pas surpris», a soutenu Bouchard.