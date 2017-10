En ce fameux 8 octobre 1978...

Le Grand Prix du Canada célébrera l’an prochain les 40 ans de la première venue du grand cirque de la Formule 1 en sol montréalais, et surtout de la victoire mémorable de Gilles Villeneuve devant un public euphorique, le 8 octobre 1978.

Pour souligner l’événement, le promoteur François Dumontier a donné le coup d’envoi mardi d’une série d’activités qui marqueront cet anniversaire jusqu’à la tenue de la course l’été prochain.

En premier volet, les amateurs auront la chance, ce dimanche le 8 octobre, qui coïncide aussi avec la date de la présentation du Grand Prix du Japon, prochaine étape du Championnat du monde de F1, de se procurer des billets d’admission générale (vendus habituellement à 99 $ l’unité) pour la modique somme de 19,78 $.

Il s’agit de billets pour la seule journée du dimanche 10 juin 2018, qui donne accès au site sans toutefois bénéficier d’un siège réservé dans l’une ou l’autre des tribunes aménagées en bordure du tracé.

Il convient aussi d’aviser les intéressés que cette promotion n’est offerte qu’en durée limitée, soit à partir de minuit et une, dans la nuit de samedi à dimanche, jusqu’au dimanche soir à 23 h 59, ce qui représente une aubaine de 80 %.

L’organisation a fixé à dix la limite de billets par commande logée sur le site web www.gpcanada.ca.

Dans un geste symbolique, le promoteur du Grand Prix du Canada a aussi dévoilé l’inscription «Salut Gilles» devant la ligne de départ/arrivée, à laquelle on a ajouté la mention «40 ans».

Un nouveau héros

Cette première épreuve disputée sur le circuit de l’île Notre-Dame le 8 octobre 1978 est encore et toujours considérée comme l’un des faits d’armes de l’histoire sportive au pays.

En croisant le fil d’arrivée au premier rang au volant de sa Ferrari, Villeneuve devenait ainsi le tout premier pilote canadien à remporter une course de F1, exploit accompli devant un auditoire conquis d’avance qui allait découvrir un nouveau héros.

Il s’agira de la première de six victoires du Petit Prince, dont le parcours mémorable devait toutefois se terminer prématurément à la suite d’un accident tragique survenu également un huitième jour du mois, le 8 mai 1982, au circuit de Zolder en Belgique.

Un grand événement touristique

«Je suis très heureux de vivre ce 40e anniversaire en tant que promoteur, a indiqué Dumontier, en entrevue au "Journal de Montréal". C’est aussi un grand "happening" pour la ville de Montréal. Ne l’oublions pas, le Grand Prix du Canada représente le plus grand événement touristique au pays.

Les gens ne le savent peut-être pas, renchérit-il, mais le circuit Gilles-Villeneuve est le sixième tracé le plus utilisé en F1 depuis les débuts du Championnat du monde en 1950, après les sites mythiques de Monza, Monaco, Spa-Francorchamps, Silverstone et le Nurburgring. Et le premier à l’extérieur du continent européen. C’est tout en notre honneur.»

Après avoir vécu les 50 ans de la venue de la F1 au Canada, on s’apprête à vivre les 40 ans de la course à Montréal, d’enchaîner Dumontier. Ça mérite d’être souligné.»

Un bronze à l’effigie de Gilles

Si le promoteur du Grand Prix du Canada ne manque pas d’idées pour souligner cet anniversaire au cours des prochains mois, il préfère attendre avant de dévoiler quelques surprises qui seront divulguées, dit-il, en temps et lieu.

«Je souhaite impliquer des acteurs de cette première course à Montréal en 1978, à l’occasion de manifestations diverses», ajoute-t-il.

L’idée d’ériger un bronze permanent à l’effigie de Gilles Villeneuve sur le site est, semble-t-il, dans les plans.

«L’usine de Ferrari à Maranello a la sienne, je ne vois pas pourquoi nous n’aurions pas la nôtre. Nous verrons...»

Un tour symbolique de son fils Jacques dans la voiture au volant de laquelle son illustre père a gagné à Montréal représenterait aussi un beau clin d’œil au passé.