CH: des barbecues pour bâtir l’esprit d’équipe

La saison des Canadiens de Montréal s’amorcera le 5 octobre à Buffalo face aux Sabres. Entre-temps, les hommes de Claude Julien se détendent tout en tentant de construire cet esprit d’équipe si crucial au succès d’une formation.

Le Tricolore s’est ainsi rendu à Bromont, lundi, pour relaxer s’adonner à un étonnant concours d’assemblage de barbecues.

C’est l’équipe composée d’Al Montoya, Tomas Plekanec, Charles Hudon, Brendan Gallagher, Joe Morrow et Karl Alzner qui ont remporté la compétition amicale.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Les gagnants!



Here are your BBQ competition winners! #GoHabsGo pic.twitter.com/3hOwzdgr27