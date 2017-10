Bryan Murray à l'honneur sur l'équipement des Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa ont dévoilé mardi un autocollant rendant hommage au défunt Bryan Murray qui se retrouvera sur le casque des joueurs.

On y retrouvera les initiales de Murray et les mots «family man, friend, coach and mentor».

L’ancien directeur général et entraîneur-chef des Sénateurs est décédé au terme d’un combat contre le cancer du côlon, le 12 août, à l’âge de 74 ans.

Murray a été l’entraîneur-chef des Sénateurs de 2005 à 2008, leur permettant de se rendre en finale de la Coupe Stanley en 2007. Sa troupe s’était inclinée en cinq rencontres face aux Ducks d’Anaheim. Il a également été le directeur général de la formation canadienne de 2007 à 2016.