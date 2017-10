Zach Parisé n'est pas prêt à jouer pour le Wild

Blessé au dos, Zach Parise devrait rater le début de la saison du Wild du Minnesota dans la Ligue nationale de hockey (LNH), a annoncé le directeur général Chuck Fletcher lund.

Parise n’affrontera pas les Red Wings de Detroit jeudi ni les Hurricanes de la Caroline samedi.

«Il a du mal à passer à travers et à atteindre 100 % de ses capacités, a déclaré Fletcher. Après avoir parlé aux médecins la fin de semaine dernière, nous allons juste le faire ralentir un peu.

«Il est en grande forme. Il patine. Il se sent bien. Mais nous devons juste nous assurer de faire la bonne chose. La saison et longue et je pense qu’après avoir parlé à Zach et aux médecins, nous avons tous convenu qu’il n’y a pas d’urgence à jouer jeudi. Soyons intelligents.»

#mnwild GM Chuck Fletcher gives an update on Zach Parise. pic.twitter.com/ajB1isyWci — Minnesota Wild (@mnwild) 2 octobre 2017

Parise, 33 ans, a inscrit 19 buts et 23 aides pour un total de 42 points en 69 matchs la saison dernière. L’Américain a ajouté trois points en cinq matchs des séries.

L’ailier porte les couleurs du Wild depuis 2012. Le choix de premier tour des Devils du New Jersey au repêchage de la LNH en 2003 totalise 318 buts et 343 aides en 830 rencontres depuis le début de sa carrière.