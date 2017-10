Victor Mete : «rien d’extraordinaire, mais un joueur très posé»

Victor Mete a réussi l’exploit de percer une formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) à 19 ans seulement, en tant que défenseur par-dessus le marché.

Mike Bossy n’est pas exactement subjugué par l’arrivée de Mete à Montréal, mais croit que l’arrière est mûr pour l’expérience de la LNH, même si ce n’est que pour quelques rencontres en début de saison.

«Des défenseurs, on le sait comment c’est difficile de percer la formation quand ils sont jeunes, a souligné l’expert hockey de TVA Sports, lundi à l’émission #LavoieDubé. Je n’ai rien vu d’extraordinaire, mais j’ai vu un joueur qui était très posé, bougeait bien la rondelle et était sûr de lui.

«C’est important d’avoir confiance en soi-même. Il semblait prêt pour le camp d’entraînement, contrairement à plusieurs autres joueurs», a ajouté la légende des Islanders de New York.

On parle de Mete comme d’un joueur qui peut compléter un duo défensif avec la vedette Shea Weber, rien de moins. Ce choix de l’entraîneur-chef Claude Julien serait judicieux, selon Bossy.

«Ça va dépendre de comment l’équipe va réagir. Si on part la saison avec quelques défaites, il y aura plus de pression sur ses épaules. Je vais reculer dans mon temps, quand je jouais avec Bryan Trottier et Clark Gillies, deux vétérans de Ligue nationale quand je suis arrivé. Oui, ils m’ont aidé [...] Shea Weber va pouvoir aider Victor Mete, il n’y a aucun doute là-dessus.

«J’ose croire que Claude Julien va bien juger, bien distribuer son temps de glace et ne pas le mettre dans des situations avec trop de pression. Il n’y a pas de plus belle façon de grandir qu’en jouant à côté de Shea Weber.»

Les Canadiens devront retourner Mete dans les rangs juniors après neuf matchs s’ils ne veulent pas écouler une première année de contrat professionnel. Le choix de quatrième tour des Canadiens au repêchage de la LNH en 2016 a inscrit 15 buts et 44 aides pour un total de 44 points en 50 matchs la saison dernière avec les Knights de London dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).