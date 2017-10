Montréal couronnera un nouveau champion

En quête d’un septième titre mondial, le Japonais Kohei Uchimura s’est malheureusement blessé à une cheville, lundi soir, au Stade olympique.

Il fallait voir les journalistes japonais gesticuler et courir dans tous les sens pour comprendre à quel point cette nouvelle était affreuse.

«La nouvelle s’est répandue très rapidement pendant la soirée et tout le monde était dévasté qu’il se soit blessé, a lui même admis le gymnaste québécois René Cournoyer, qui n’a toutefois pas perdu sa concentration pour la suite de la compétition. C’est sûr que Kochi Uchimura a inspiré des générations en gagnant six championnats du monde consécutifs. Mais en 2017, à Montréal, on va voir une nouvelle star apparaître et ça va inspirer d’autres jeunes.»

Au «pays du soleil levant», Uchimura est une véritable légende. Il a été sacré champion du monde au concours multiple en 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015. Le Japonais a également triomphé aux Jeux olympiques de 2012 et 2016.

Le populaire gymnaste nippon a fait craindre un possible forfait dès l’épreuve des sauts en atterrissant durement. Il en était alors qu’à son deuxième engin de la soirée sur une possibilité de six.

Visiblement blessé à une cheville, Uchimura a décidé de poursuivre aux barres parallèles. L’athlète de 28 ans a toutefois fait l’impasse à la barre fixe, laissant ainsi deviner que sa soirée de travail était terminée. Incidemment, celle des journalistes japonais ne faisait que commencer...

Un Cubain en tête

La Fédération internationale de gymnastique a finalement confirmé qu’Uchimura renonçait au concours multiple.

Au terme du premier jour des qualifications, c’est le Cubain Manrique Larduet qui a obtenu le meilleur pointage au total, soit 86,699. Il devance provisoirement le Chinois Xiao Ruoteng (86,297) et le Russe David Belyavskiy (85,839).

Un dernier groupe participera à la phase qualificative, mardi, chez les hommes.

Dans la journée de lundi, le Grec Eleftherios Petrounias, surnommé le «Seigneur des anneaux», en a ébloui plusieurs (15,400) pour prendre la première place provisoire à l’épreuve du même nom. Le Japonais Kenzo Shirai a obtenu la meilleure note du jour avec un pointage de 15,766 au sol.