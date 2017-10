Mikhail Sergachev amorcera la saison à Tampa

L’ancien espoir du Canadien de Montréal Mikhail Sergachev amorcera la saison avec le Lightning de Tampa Bay.

Choisi au neuvième rang au total par le Tricolore au repêchage de 2016, le défenseur russe avait été échangé au Lightning durant la saison morte par le directeur général Marc Bergevin en retour de l’attaquant québécois Jonathan Drouin.

Sergachev avait disputé quatre parties avec le Canadien la saison dernière, ne récoltant aucun point. Il avait par la suite été retourné à son équipe junior, les Spitfires de Windsor, dans la Ligue de l’Ontario.

En 50 rencontres avec les Spitfires, il a amassé 10 buts et 33 mentions d’aide pour un total de 43 points.

Sergachev, 19 ans, a effectué ses premiers coups de patin avec Tampa Bay lors des matchs préparatoires, inscrivant un but et deux mentions d’aide en six parties.

Comme l’an dernier avec le Canadien, Sergachev peut disputer neuf matchs avant que le Lightning ne décide de le céder dans les rangs juniors. Si Sergachev joue plus de neuf parties avec la formation de Tampa Bay, il écoulera sa première année contractuelle.