Les Sénateurs s’entendent avec Alex Formenton

Les Sénateurs d’Ottawa ont accordé un contrat d’entrée de trois ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH) à l’attaquant Alex Formenton, lundi.

Formenton a été un choix de deuxième tour en 2017, la 47e sélection au total, par les Sénateurs lors du plus récent repêchage de la LNH. L’attaquant canadien a participé à cinq rencontres préparatoires avec la formation ontarienne, récoltant un but et deux mentions d’aide.

Au cours de la dernière campagne, Formenton évoluait dans les rangs juniors avec les Knights de London. L’athlète de 18 ans a amassé 16 buts et 18 mentions d’aide pour 34 points en 65 parties.

Formenton n’a toujours pas été retranché et pourrait amorcer la saison avec les Sénateurs.