Les Penguins reçoivent leur bague de la Coupe Stanley

Les Penguins ont reçu leur bague de champions de la Coupe Stanley, lundi, au cours d’une cérémonie privée au musée Carnegie de Pittsburgh.

Les bijoux, conçus par la compagnie Jostens et composés de près de 400 diamants taillés à la main, célèbrent leur deuxième conquête en deux ans, un exploit inédit depuis 19 ans.

Back-to-back Stanley Cup Champions.



Now that has a nice ring to it. ����



Take a closer look: https://t.co/hVvENJYYgY pic.twitter.com/J9jlJ8rGqa