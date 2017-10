Le meilleur de la semaine, spécial «bataille dans l’Ouest»

Il reste moins d’un mois à la saison 2017 de la MLS et après 30 semaines d’activités, le portrait des éliminatoires est pratiquement complet dans l’Est : cinq équipes sur six ont déjà confirmé leur place.

L’Impact est techniquement toujours dans la course pour obtenir la dernière, mais il est dur d’être optimiste à son sujet à la suite du match de samedi au Colorado...

Dans l’Ouest, c’est une toute autre histoire. Les étonnants et résilients Whitecaps de Vancouver représentent la seule équipe promise à un parcours au-delà du 22 octobre. Les détenteurs de la deuxième place au classement, les Timbers, comptent 47 points, seulement cinq de plus que le FC Dallas, qui se trouve au huitième rang. Pour ces deux équipes, ainsi que le Sporting, les Sounders, le Dynamo, le Real Salt Lake et les Earthquakes, tout reste encore à jouer.

La dernière semaine, dans laquelle 19 matchs ont été disputés, a donné droit à plusieurs beaux moments. Voici le top 5 de la semaine en MLS :

5 - «La Panterita» sort encore les crocs

Le Dynamo de Houston connaît une saison très intéressante après avoir raté les éliminatoires trois années de suite. Le club s’est fignolé un effectif très divertissant et l’un de ses cadres est l’ailier Alberth Elis, auteur de 10 buts jusqu’à maintenant. L’Hondurien de 21 ans en a inscrit trois seulement cette semaine, et celui marqué samedi contre le Minnesota a permis aux Texans d’arracher une importante victoire. Mais surtout, Elis a célébré comme lui seul sait le faire, et tant pis si ça coûte un carton jaune.

4 – Le Crew en éliminatoires

Le Crew de Columbus s’est qualifié pour les éliminatoires pour une septième fois en dix ans, ce qui est plutôt impressionnant. L’un des joueurs au cœur des succès du club est Justin Meram, qui a marqué 13 buts depuis le début de la saison. Le milieu de terrain a secoué les cordages, samedi, à la suite d’un bel échange impliquant notamment l’incontournable Federico Higuain. Personne ne voudra se colleter avec le Crew en éliminatoires.

3 – Mancosu débloque trop tard

L’Impact aurait pu remporter son match de samedi au Colorado. L’équipe a contrôlé le ballon, a évolué avec l’avantage d’un homme pendant plusieurs minutes mais, à l’image du reste de la saison, a trouvé le moyen de tout échapper. Seul point positif : Matteo Mancosu a marqué un très, très beau but. Mais c’est probablement trop peu, trop tard. L’Impact n’est pas encore enterré, mais le cercueil est prêt.

À voir dans la vidéo principale

2 – Les bons restes de Kaká

Après un début de saison remarquable, les «Lions» d’Orlando City ont perdu leurs griffes et avec deux parties à disputer, les voilà à l’avant-dernier rang du classement dans l’Est. La troupe de l’entraîneur Jason Kreis a tout de même servi une correction au Revolution mercredi, après que celui-ci eut encaissé un carton rouge tôt dans le match. Kaká a brillé en marquant deux fois, faisant une nouvelle fois l’étalage des qualités qui ont fait de lui l’un des grands du soccer mondial des 10-12 dernières années.

1 – Le triplé de Morrow

Le défenseur américain Justin Morrow a ébloui les spectateurs au BMO Field en marquant trois fois contre les Red Bulls, samedi. C’est certes un bel exploit individuel, qui a réussi à concrétiser un exploit collectif : grâce à cette victoire, le Toronto FC s’est assuré du «Supporters Shield», remis au club ayant terminé au premier du classement de la MLS en saison régulière. La terreur ontarienne s’assure également de l’avantage du terrain si elle atteint de nouveau la finale de la Coupe MLS...

Goal #6 ✅

Goal #7 ✅

Goal #8 ✅

Hat trick ✅@justmorrow with a new career high for goals in a season and his first career hat trick. #TFC pic.twitter.com/uhj9OYdhOf — Major League Soccer (@MLS) 1 octobre 2017

LES BONIS

Le gardien des Sounders, Stefan Frei, encore une fois l’auteur d’un arrêt exceptionnel.

Ce but d’Erik Hurtado a permis aux Whitecaps de consolider leur surprenante première place dans l’Ouest tout en mettant fin à une série de 24 matchs à domicile sans défaite pour le Sporting.

Le bon vieux Kyle Beckerman ne marque pas souvent, mais il choisit bien ses moments pour le faire. Grâce à son but de samedi, le Real Salt Lake est toujours dans la course aux éliminatoires.

A late, late, LATE equalizer for Kyle Beckerman and 10-man @RealSaltLake. #LAvRSL https://t.co/WhRoeIMcqD — Major League Soccer (@MLS) 1 octobre 2017

Dans une cause incroyablement perdante, Lee Nguyen a marqué un superbe but par coup franc, mercredi.