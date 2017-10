Le grand retour de #LavoieDubé!

Le rendez-vous quotidien d’avant-match #LavoieDubé est de retour ce soir, sur les ondes de TVA Sports, dès 17h30.

Pour tout savoir sur l'actualité de la Ligue nationale de hockey et des Canadiens de Montréal, retrouvez le duo dynamique composé de l’informateur Renaud Lavoie et de l’analyste d’expérience Dany Dubé, ainsi que leurs collaborateurs pour cette toute nouvelle saison!

Kristopher Letang se joint à l’équipe de #LavoieDubé

Tous les lundis, le duo d’animateurs aura la chance de s’entretenir avec le défenseur des Penguins de Pittsburgh, Kristopher Letang, qui commentera tous les dossiers chauds de la LNH.

«Je suis très heureux de me joindre à l'émission #LavoieDubé avec deux experts en Dany et Renaud pour qui j'ai le plus grand respect. J'ai hâte de commenter ‎l'actualité, que ce soit celle de la LNH et des Penguins», a dit Letang.

L’ex-arbitre Stéphane Auger sera aussi de la partie pour commenter les décisions controversées des arbitres. Patrick Lalime, Mike Bossy, Mikaël Lalancette et d’autres joueurs de la LNH participeront aussi aux discussions et aux échanges.

«Je suis très content de commencer cette deuxième saison aux côtés de Dany. Nous avions hâte que le hockey recommence d’autant plus que, cette année, nous serons entourés d’une solide équipe de collaborateurs qui viendront encore plus susciter les débats», a mentionné Lavoie.

«Avec tous les nouveaux collaborateurs, nous allons amener les téléspectateurs encore plus près de l’action et obtenir encore plus de confidences et d’informations des organisations de la LNH», a déclaré Dubé.

Les amateurs sont invités à échanger avec l’équipe sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #LavoieDubé.