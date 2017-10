Laurent Duvernay-Tardif blessé à une jambe

Le joueur québécois de ligne offensive des Chiefs de Kansas City Laurent Duvernay-Tardif a subi une blessure à une jambe lors d'un match contre les Redskins de Washington, lundi.

Le genou gauche de Duvernay-Tardif s'est tordu sous le poids d'un coéquipier qui lui tombait dessus lors d'une séquence à l'attaque au premier quart.

L'ancien des Redmen de l'Université McGill a été remplacé par Jordan Devey et n'allait pas revenir dans la rencontre.

Le docteur Mark Adickes, ancien chirurgien des Redskins de Washington formé à l’Université Harvard et expert pour le réseau ESPN, a avancé que la blessure de l’étudiant en médecine à McGill pourrait ne pas être trop grave.

«Sur les vidéos, cela ressemble à une entorse isolée du ligament collatéral médian du genou gauche. Il ne devrait pas s’absenter trop longtemps», a écrit Adickes sur Twitter.

