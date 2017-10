Christian Huntley écope d'une suspension de sept matchs

Le responsable de la sécurité des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) Raymond Bolduc a sanctionné, lundi, le défenseur des Remparts de Québec Christian Huntley d’une suspension de sept parties pour une mise en échec par-derrière à l’endroit de l’attaquant William Basque, des Olympiques de Gatineau.

Le geste répréhensible de Huntley a été commis lors de la première période du match de samedi au Centre Vidéotron.

Déséquilibré près de la rampe après le coup de son rival, Basque avait chuté lourdement tête première contre la bande.

À la suite de cet impact, Basque a subi une luxation du coude gauche. En raison des spasmes musculaires, les manoeuvres de réinsertion des os, effectuées par les membres du personnel médical des Remparts, ont été infructueuses. Basque a été transporté à l’hôpital où la sédation a permis de replacer les os de son coude. Il a regagné Gatineau par train, dimanche.

La blessure est sérieuse et Basque sera tenu hors compétition pendant deux mois. Toutefois, les conséquences et les séquelles seront moins dramatiques que les lésions de natures vertébrales ou cervicales qui se produisent parfois à la suite de pareilles chutes près de la bande.

«Nous respectons la décision, a commenté l’entraîneur-chef des Remparts Philippe Boucher. Christian n’est pas un récidiviste. Il s’agit d’un malheureux accident plus que toute autre chose.»

L'arrière de l'Armada de Blainville-Boisbriand Antti Anttalainen purgera quant à lui une suspension de cinq match pour un geste semblable à l'endroit de Frédéric Abraham des Foreurs de Val-d'Or.

«Pas d'excuses»

Lundi, au terme de la séance d’entraînement matinale des Remparts, Huntley ne s’était pas défilé ou retranché derrière des phrases creuses.

«Dieu merci, sa blessure a été limitée à son coude, mais le fait demeure que j’ai été imprudent et j’ai manqué de respect face un adversaire. Je me sens très mal dans ma peau», s’accusait le Néo-Écossais de 18 ans.

Dimanche, Huntley avait conversé avec le préfet et ce dernier lui avait rappelé la politique de tolérance zéro pour ces épisodes à haut risque de blessures.

«L’annonce de ma suspension indéfinie n’a pas été une surprise. M. Bolduc ne veut plus voir ces gestes sur la patinoire. La sécurité doit être constamment au cœur de nos pensées. Je ne suis pas un joueur salaud. Je ne voulais pas blesser mon rival. Rien n’excuse mon geste même si j’ai probablement effectué le même jeu cinq cents fois depuis le début de ma carrière dans la LHJMQ. Ces autres actions n’avaient pas eu de conséquences (graves) pour mes adversaires.»

Tomas Dajcar s’adapte vite

La légende raconte que les joueurs européens ont besoin de plusieurs semaines, voire quelques mois pour s’acclimater à l’exigeant calendrier de la LHJMQ, son style de jeu différent et à ses patinoires aux dimensions nord-américaines.

Pariez que le défenseur tchèque Tomas Dajcar n’a pas lu ce livre de contes et légendes.

Certes, les statistiques peuvent parfois mentir aussi habilement qu’un arracheur de dents, mais le géant de 17 ans des Remparts de Québec montre un différentiel de +6 après ses quatre premiers matchs dans le circuit Courteau.

Dans cette colonne statistique, Dajcar est seulement devancé par Adam Holwell (+9) et Noah Dobson, des défenseurs du Titan d’Acadie-Bathurst.

Les Diables rouges ont concédé seulement trois buts depuis le lever du rideau de la saison 2016-17. Aucune fois, Dajcar n’a été aux premières loges pour surveiller une réussite de l’adversaire.

«À l’aide de son gabarit (6 pi 4 po) et de son long bâton, Dajcar réduit beaucoup l’espace de manœuvre disponible pour ses rivaux. Puis, pour un gars de sa grandeur, il bouge bien les pieds. En prime, c’est un passionné qui veut apprendre et il est très heureux depuis son arrivée à Québec. À l’extérieur de la patinoire, il ne ménage pas les efforts pour apprendre l’anglais et le français», a affirmé Benoit Desrosiers, l’entraîneur responsable de la brigade défensive des Remparts.

«Les statistiques témoignent que Tomas est constant et qu’il joue du bon hockey, a enchaîné l’entraîneur-chef Philippe Boucher. Toutefois, n’oublions pas qu’il a seulement 17 ans. Il lui reste des choses à travailler, mais jusqu’à présent, il emploie très efficacement son bâton.»

Verrette excelle

Sans se retrouver sous les feux des projecteurs, Étienne Verrette, détenteur d’un différentiel de +5, connaît aussi un solide début de saison.

«Étienne n’est pas le défenseur le plus physique, mais c’est un bon patineur et il est très intelligent. Puis, c’est un leader tranquille, très apprécié de ses coéquipiers. C’est un luxe de compter sur un arrière de sa trempe au sein d’une troisième paire», a témoigné Philippe Boucher.

Peu de lancers

En 240 minutes de jeu, les Québécois ont limité leurs rivaux à 85 lancers en direction de la cage défendue par Dereck Baribeau. Tout un contraste avec la dernière saison, alors que les poivrades de 35-40 rondelles étaient le quotidien des jeunesses masquées.

«L’an dernier, on se défendait. Depuis le début de la saison, on récupère les rondelles libres et nous bloquons beaucoup de lancers», a observé Philippe Boucher.

Les colosses de la ligne bleue étouffent également plusieurs menaces dans l’œuf. «Collectivement, en termes de grandeur et de pesanteur, nous sommes parmi les meneurs à travers la ligue.»