Un record de concession pour les Texans dans la victoire

La recrue Deshaun Watson a réussi quatre passes de touché pour permettre aux Texans de rosser les Titans du Tennessee au compte de 57-14, dimanche à Houston.

Il s’agit d’une première prestation d’au moins 50 points dans l’histoire de la concession, et d’une première dans la NFL depuis celle des Jaguars de Jacksonville en décembre 2015.

Watson a terminé son excellente journée de travail avec 25 passes complétées en 34 tentatives pour 283 verges, subissant une interception. Il a également inscrit un majeur au sol.

Will Fuller a capté deux passes pour le touché. DeAndre Hopkins et Lamar Miller ont également ajouté six points au tableau par la voie des airs. Miller a réussi un autre majeur sur une course.

Dylan Cole a quant à lui intercepté une passe de Matt Cassel avant de traverser la zone des buts.

Cole et Marcus Mariota ont rejoint leurs receveurs seulement 10 fois pour les Titans (2-2), pour des gains de 117 verges. Mariota a quitté le match en raison d'une blessure à la cuisse.

Les Texans (2-2) ont obtenu des gains totaux de 445 verges, dans la rencontre.