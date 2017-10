Stevenson-Ward, plus payant que Kovalev-Ward?

En réaction à une flèche de Virgil Hunter, entraîneur du boxeur retraité Andre Ward, le promoteur Yvon Michel a indiqué au media spécialisé BoxingScene.com samedi qu’un combat de Ward avec son protégé Adonis Stevenson aurait été plus payant que l’un ou l’autre des deux combats de l’Américain contre le Russe Sergey Kovalev.

«Il est évident qu’un combat Stevenson-Ward aurait généré plus de revenus totaux que chacun des deux combats Ward-Kovalev parce que les ventes auraient été les mêmes aux États-Unis, mais le marché canadien aurait contribué à hauteur de plusieurs millions de dollars en télé à la carte», a déclaré Michel.

Si certains amateurs et Stevenson lui-même rêvaient d’un combat d’unification entre le Québécois et Ward, ce scénario a été rendu impossible par la retraite surprise du champion des poids mi-lourds de la Fédération internationale de boxe (IBF), de la World Boxing Association (WBA) et de la World Boxing Organization (WBO), après deux défenses réussies de ses titres contre Kovalev.

Ward a cité un manque de motivation à continuer sa carrière de pugiliste et un duel avec le champion du World Boxing Council (WBC) n’avait rien pour lui faire changer d’idée. Virgil Hunter a avancé que son poulain n’était pas enclin à se mesurer à «Superman» parce que «Stevenson ne peut se battre qu’au Canada et [qu’il] n’y a pas d’argent à faire avec ce combat.»

«Quand tu fais un certain montant d’argent, c’est juste normal que tu veuilles rester dans la même branche salariale», a expliqué Hunter à On The Ropes Boxing Radio plus tôt cette semaine.

Crédit photo : Getty Images/AFP

«Nous savons tous que Ward a été surpayé pour ses combats contre Kovalev, a répliqué Yvon Michel. Dans un partage égal des revenus et comptabilisant l’entièreté de ceux-ci, Ward aurait reçu moins de la moitié de l’argent qu’il a reçu en réalité. En fait, la bourse de Ward seule représentait plus que le total des revenus générés par l’événement.

«La raison pour laquelle il a été payé aussi cher, c’est à cause de la générosité de son promoteur Roc Nation, qui l’a subventionné avec plusieurs millions de dollars pour le convaincre de se battre.» - Yvon Michel

«Les gains de Ward était les pertes de son promoteur dans ces galas. Un promoteur ne peut pas maintenir ce genre de modèle d’affaires s’il veut rester à flot.»

Stevenson devrait affronter le Montréalais d’adoption Eleider Alvarez dans un combat en décembre où à la fin janvier. Les deux pugilistes font partie de la rotation de promotion de Groupe Yvon Michel.