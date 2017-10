Les Twins concluent la saison avec un gain

Les Twins du Minnesota se sont assurés d’entamer les éliminatoires dans un bon état d’esprit en remportant leur dernier match de saison régulière au compte de 5-1 face aux Tigers de Detroit, dimanche à Minneapolis.

Jason Castro a pris les choses en main pour les favoris locaux en produisant trois points, dont un en vertu de sa 10e longue balle de la campagne, en sixième manche.

Chris Gimenez a également expédié la balle dans les gradins, lors du huitième tour au bâton, pour ajouter un point au tableau.

Alex Presley a été à l’origine du seul point de la formation du Michigan avec son troisième circuit de la saison.

La victoire est allée au dossier de l’ancien des Expos de Montréal Bartolo Colon (7-14), qui a permis un point, trois coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers de travail.

Appelé pour fermer les livres avec deux retraits à faire en huitième manche, Gabriel Moya a savouré un premier sauvetage en carrière.

Anibal Sanchez (3-7) a quant à lui concédé trois points, sept frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en cinq manches sur la butte.

Les Twins croiseront maintenant le fer avec les Yankees de New York dans le match éliminatoire de la Ligue américaine, mardi.