Les Capitals manquent de punch, Barry Trotz s’inquiète

Les Capitals de Washington connaissent un camp d’entraînement très ordinaire jusqu’ici, spécialement en matière de production offensive, et cela tend à inquiéter l’entraîneur de l’équipe, Barry Trotz.

Le club a perdu cinq de ses six matchs préparatoires jusqu’à maintenant et il ne lui en reste qu’un seul, prévu ce dimanche soir contre les Blues de St. Louis. Surtout, l’équipe, qui compte sur des talents offensifs tels qu’Alex Ovechkin, Evgeny Kuznetsov et Nicklas Backstrom, n’a marqué que huit buts lors de ces six parties.

«On a marqué seulement trois buts à cinq contre cinq, a mentionné Trotz au "Washington Post", vendredi. C’est inquiétant, compte tenu de la qualité de nos attaquants.»

«On n’a rien obtenu de nos meilleurs joueurs jusqu’ici en matière de production, a-t-il ajouté. Mais je crois que leurs habiletés et leur bagage finiront par ressortir.»

Moral dans les talons

Les Capitals démontreraient également un certain manque d’énergie et d’enthousiasme depuis le début du camp. Une situation que Trotz a reconnue et qu’il attribue à la façon dont les deux dernières saisons se sont terminées. Chaque fois, les «Caps» ont été impressionnants en saison régulière avant d’être éliminés par Sidney Crosby et les Penguins. Et les deux fois, Pittsburgh est ensuite allé remporter la Coupe Stanley.

«Ça nous a fait du mal et maintenant, on doit se relever et se dire "vous savez quoi, c'est la vie. Il faut aller de l'avant. On est des professionnels. Cessons de nous apitoyer sur notre sort. Peu importe ce qui nous retient, allons jouer, parce qu'on peut bien jouer"», a souligné l’entraîneur au NHL.com.