Les Astros reviennent de l’arrière pour l’emporter

Les Astros de Houston ont inscrit quatre points en septième manche pour revenir de l’arrière et vaincre les Red Sox par la marque de 4-3, dimanche à Boston.

Des simples de Juan Centeno, Colin Moran et Tony Kemp ont successivement permis aux visiteurs de marquer des points. Yuli Gurriel a ensuite frappé un ballon-sacrifice qui a été à l’origine du point de la victoire.

Rafael Devers avait précédemment poussé ses coéquipiers Brock Holt et Christian Vazquez vers la plaque en vertu d’un double lors du quatrième tour au bâton. Le receveur Centeno a ensuite échappé un tir de Collin McHugh, et Devers a été en mesure d’atteindre le marbre sur la séquence.

McHugh (5-2) a signé la victoire, donnant trois points, cinq frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches sur la butte, tout en retirant huit adversaires sur des prises. Tyler Clippard a quant à lui réussi un cinquième sauvetage, cette saison.

La défaite est allée au dossier de Fernando Abad (2-1), qui a alloué deux points, et trois coups sûrs en seulement un tiers de manche.

Les Astros ont donc remporté trois des quatre matchs de cette série, pour conclure la saison. Les deux clubs croiseront de nouveau le fer à l’occasion de l’une des séries de section de la Ligue américaine, à compter de jeudi.