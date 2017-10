Le commentateur Dave Strader est décédé à 62 ans

Le commentateur sportif américain Dave Strader, qui a surtout été associé au hockey, est décédé au cours du week-end, à 62 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer.

Honoré par le Temple de la renommée du hockey plus tôt cette année, Strader a oeuvré sur les matchs des Stars de Dallas lors des deux dernières saisons.

«Sa voix était un synonyme de hockey pour des partisans partout autour du monde et il a construit une connexion avec tellement d’amateurs», a souligné le président des Stars, Jim Lites, dans une déclaration officielle.

Plus tôt dans sa carrière, Strader a aussi suivi les Red Wings de Detroit, les Panthers de la Floride et les Coyotes de l’Arizona.

It is with sad news that we announce that Dave Strader has passed away this morning at the age of 62. pic.twitter.com/CMlpJAQn01