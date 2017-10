Kailer Yamamoto: la grande surprise des camps d'entraînement

Lorsque les Oilers ont nommé Kailer Yamamoto au 22e rang du repêchage de 2017, ils croyaient probablement investir dans un projet à long terme.

Minuscule attaquant – du moins, selon les standards de la LNH – de 5 pi 8 po et 154 lb, le défi de s’imposer contre les adultes du circuit s’annonçait relevé pour lui, particulièrement à la première année suivant son repêchage.

Mais voilà qu’avant les affrontements de dimanche, ses cinq filets en autant de matchs le plaçaient ex-aequo avec Patrik Laine et Auston Matthews au premier rang de la colonne des buts en match préparatoire. Le jeune homme, qui a célébré ses 19 ans vendredi dernier et a encore des broches collées aux dents, a déposé une solide candidature pour commencer la saison avec la formation albertaine.

«Si on doit prendre une décision tout de suite, il commence la saison [dans la LNH], a confié le directeur général Peter Chiarelli à Sportsnet, vendredi. Il reste encore du temps, mais il a certainement gagné un poste au moment où on se parle. Et il est très solide [sur ses patins] pour un joueur de sa stature.»

Contre toute attente, l’Américain demeure pour l’instant avec l’équipe, alors que le quatrième choix de l’encan de 2016, le très prometteur Jesse Puljujarvi, a été retranché.

«Il a laissé toute une impression, a affirmé Chiarelli. Il est vif, c’est un très bon patineur. Mais ce qui explique qu’il soit encore là est qu’il travaille avec acharnement. Il va dans les tranchées, il sait comment batailler [pour la rondelle] avec sa petite taille. Sa combativité et son sens du jeu hockey sont excellents.»

Durant le camp d’entraînement, Yamamoto a formé un trio avec Ryan Nugent-Hopkins et Milan Lucic. Ce dernier a du mal à croire que le jeune homme soit en mesure de tirer son épingle du jeu aussi rapidement.

«Tu regardes sa grandeur et son poids et tu penses “ok, peut-être que ce gars-là va être bon dans quatre, cinq ans, après deux autres années dans le junior et probablement une ou deux saisons dans la Ligue américaine”», d’expliquer le robuste ailier gauche.

«Mais pour moi, poursuit-il, ce qui m’étonne c’est son habileté à créer des jeux, son habileté à garder les jeux en vie, le courage qu’il montre lorsqu’il se dirige dans les coins de patinoire. La plupart de ses buts ont été marqués autour du filet. Il prouve déjà qu’il ne craint pas de s’aventurer dans les zones dangereuses.»

Si les chances sont très bonnes que Yamamoto obtienne son audition de neuf matchs en lever de rideau, rien ne garantit qu’il restera dans le giron des Oilers durant toute la saison.

La convention collective prévoit que son contrat d’entrée professionnel entre en vigueur s’il dispute plus de neuf rencontres dans le circuit Bettman, un facteur qui jouera un rôle déterminant dans la décision de Peter Chiarelli.

«Je ne fais que me présenter à la patinoire en étant prêt chaque jour pour jouer. Si on demande à me rencontrer dans le bureau [de Chiarelli], alors on verra ce qui arrivera», a commenté le principal intéressé.