«Je pense qu'on ne mérite pas d'aller en séries» - Laurent Ciman

La déception était très vive chez Laurent Ciman, qui a brossé un portrait pour le moins morose de l'état de l'Impact après une défaite de 2-1 face aux Rapids.

«Je pense qu’on ne mérite pas d’aller en séries, a-t-il déploré. Quand tu vois ce qu’on a fait aujourd’hui, si on est concentré du début à la fin, déjà, on termine le match à 11. Le premier carton rouge est mérité. Après, je n'ai pas vu ce que Daniel (Lovitz) a fait pas ou ne pas fait. Mais s’il l’a fait alors c’est dommage, je pense qu’à 11 contre 10 il n'y avait pas de match, on partait avec la victoire.»

Le Belge ne s'est pas défilé pour décrier les déficiences qui ont miné les troupes.

«On défend mal aussi. On ne se parle pas. Ça crée des espaces et des possibilités pour l’adversaire, voilà on a "payé cash". On a dû mal à faire circuler, on se marche un peu sur les pieds», a-t-il fait remarquer, visiblement découragé.

Les propos de Ciman sont tenus à un moment où l'Impact n'est pas encore mathématiquement éliminé des séries et se situe à quatre points du sixième rang dans l'Est détenu par les Red Bulls.