La légende de 45 ans Jaromir Jagr entretiendrait des discussions sérieuses avec les Flames de Calgary.

«Les discussions entre Jagr et les Flames deviennent sérieuses... On devrait savoir ce qu'il en est dans les 18 prochaines heures. Au fait, l'équipe s'est informée auprès de son compatriote Michael Frolik concernant Jagr», a rapporté John Shannon (Sportsnet).

Flames/Jagr talks getting serious. Should know in next 18 hours...by the way, team checked with fellow Czech Michael Frolik on Jagr. — John Shannon (@JSportsnet) 2 octobre 2017

«SI... et je dis bien SI Jagr signe un contrat avec les Flames, ils le voient comme un joueur qui peut évoluer sur le troisième trio. Ils croient que son gabarit pourrait les aider à l'attaque», a ajouté le journaliste.

IF...and it's still IF...Jagr signs in Calgary,they are looking for him to play 3rd line minutes.They feel his size helps the team up front. — John Shannon (@JSportsnet) 2 octobre 2017

Jagr avait prévu samedi dernier endosser l’uniforme du HC Kladno, équipe dont il est propriétaire dans son pays natal, mais a changé de décision. Selon plusieurs médias, ce serait en raison de l’intérêt que des équipes de la LNH ont manifesté à son égard.

L’agent de Jagr a d'ailleurs informé le journaliste Andy Strickland qu'il discutait avec trois équipes du circuit Bettman concernant son client, vendredi dernier.

Jaromir Jagr's agent tells me he's currently talking with three #NHL teams. — Andy Strickland (@andystrickland) 29 septembre 2017

Le Tchèque disputerait une 24e saison dans la Ligue s'il réussit à s'entendre avec une équipe.

Grande légende de la LNH, l’athlète arrive au deuxième rang de tous les temps au chapitre des points, au troisième rang pour les buts et au cinquième échelon pour les mentions d’aide. Il est à 56 matchs de rejoindre Gordie Howe au premier rang pour les parties jouées.

Il compte à son palmarès deux Coupes Stanley, cinq trophées Art Ross remis au meilleur pointeur de la saison, trois Lester B. Pearson (renommé Ted Lindsay) décernés au meilleur joueur élu par ses pairs, un trophée Hart remis au joueur le plus utile et un Bill Masterton remis à l’individu ayant montré le plus de persévérance et d’esprit d’équipe. Le cinquième joueur choisi durant le repêchage de 1990 a aussi participé huit fois au match des étoiles.

Le gaucher qui aime jouer à l'aile droite est réputé pour son efficacité prodigieuse en protection de rondelle ainsi que son sens du jeu aiguisé.

La saison dernière, Jagr a récolté 46 points en 82 matchs au sein des Panthers. En 2015-2016, il a trôné au sommet des pointeurs de la formation de Sunrise avec 66 points en 79 rencontres.

Au cours de sa carrière de 1711 matchs jusqu’ici, l’attaquant de 6 pi 3 po et 230 lb a inscrit 765 buts et 1914 points avec les Penguins, les Capitals, les Rangers, les Flyers, les Stars, les Bruins, les Devils et les Panthers.